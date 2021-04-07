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Trabzonspor´da duraklama dönemi

DHA

Trabzonspor´da duraklama dönemi


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, 7 maçlık galibiyet serisinin ardından Fenerbahçe mağlubiyetiyle düşüşe geçti. Bordo-mavili ekip, başarılı serinin ardından son 7 maçının sadece ikisini kazanırken, 5 maçta puan kaybetti, yarışta ciddi kayıplar yaşadı.
Süper Lig´de 10 maçlık yenilmezlik ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor´da 27´nci haftadaki Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan düşüş devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın göreve gelişinden sonra önemli bir çıkışa imza atarak küme düşme hattından 4´üncülüğe kadar yükselip iddialı konuma gelen bordo-mavililer, ligde son 7 haftada 5 maçtaki puan kayıplarıyla yarışta ciddi kayıplar yaşadı ve önemli fırsatlar teperek duraklama dönemine girdi.
SON 7 MAÇTA 9 PUAN TOPLAYIP, 12 PUAN KAYBETTİ
Trabzonspor´daki düşüş 27´nci haftada sahasında 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasıyla başladı. Sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa´yı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 29´uncu haftada ise sahasında Aytemiz Alanyaspor´a 3-1 kaybetti. Karadeniz ekibi sonraki 4 maçında ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı, evinde MKE Ankaragücü´nü 4-1 mağlup etti, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz ve sahasında Hes Kablo Kayserispor ile ise 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor son 7 maçta 12 puan kaybederken hanesine 9 puan yazdırabildi.
NWAKAEME´NİN OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK
Trabzonspor´da Hes Kablo Kayserispor karşılaşamsının 76´ncı dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme´nin arka adalesinde gerilme olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi. Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde Nwakame´nin durumunun takip edileceği ancak kas sakatlığı olduğu için oyuncuyu riske etmeme noktasında bu maçta oynamama ihtimalinin daha yüksek olduğu kaydedildi.
EKSİKLER DE DÖNÜYOR
Trabzonspor´da Kayserispor mücadelesinde cezaları nedeniyle forma giyemeyen Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla takıma geri dönüyor. Ayrıca tedavilerinin ardından Kamil Ahmet ile Berat´ın da bu maçla birlikte takıma dahil olmaları bekleniyor.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-07 10:44:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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