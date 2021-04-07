Trabzonspor´da duraklama dönemi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, 7 maçlık galibiyet serisinin ardından Fenerbahçe mağlubiyetiyle düşüşe geçti. Bordo-mavili ekip, başarılı serinin ardından son 7 maçının sadece ikisini kazanırken, 5 maçta puan kaybetti, yarışta ciddi kayıplar yaşadı.
Süper Lig´de 10 maçlık yenilmezlik ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor´da 27´nci haftadaki Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan düşüş devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın göreve gelişinden sonra önemli bir çıkışa imza atarak küme düşme hattından 4´üncülüğe kadar yükselip iddialı konuma gelen bordo-mavililer, ligde son 7 haftada 5 maçtaki puan kayıplarıyla yarışta ciddi kayıplar yaşadı ve önemli fırsatlar teperek duraklama dönemine girdi.
SON 7 MAÇTA 9 PUAN TOPLAYIP, 12 PUAN KAYBETTİ
Trabzonspor´daki düşüş 27´nci haftada sahasında 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasıyla başladı. Sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa´yı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 29´uncu haftada ise sahasında Aytemiz Alanyaspor´a 3-1 kaybetti. Karadeniz ekibi sonraki 4 maçında ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı, evinde MKE Ankaragücü´nü 4-1 mağlup etti, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz ve sahasında Hes Kablo Kayserispor ile ise 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor son 7 maçta 12 puan kaybederken hanesine 9 puan yazdırabildi.
NWAKAEME´NİN OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK
Trabzonspor´da Hes Kablo Kayserispor karşılaşamsının 76´ncı dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme´nin arka adalesinde gerilme olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi. Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde Nwakame´nin durumunun takip edileceği ancak kas sakatlığı olduğu için oyuncuyu riske etmeme noktasında bu maçta oynamama ihtimalinin daha yüksek olduğu kaydedildi.
EKSİKLER DE DÖNÜYOR
Trabzonspor´da Kayserispor mücadelesinde cezaları nedeniyle forma giyemeyen Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla takıma geri dönüyor. Ayrıca tedavilerinin ardından Kamil Ahmet ile Berat´ın da bu maçla birlikte takıma dahil olmaları bekleniyor.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-07 10:44:18
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