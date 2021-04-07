Trabzonspor zirve yolunda kayıp!

Süper Lig'de son 5 haftada 9 puan kaybeden Trabzonspor, zirve yolunda önemli kayıplar yaşayarak yara aldı.

Trabzonspor, dün sahasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor ile 11 berabere kalarak zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı. Deplasmanda oynadığı DG Sivasspor maçının ardından sahasında oynadığı maçtan da beraberlikle ayrılan bordomavililer, ligin son 5 haftasında 9 puan kaybederek rakipleriyle arasındaki puan farkını indirme fırsatını kullanamadı.



Geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, attığı 71 gole karşılık ise kalesinde 37 gol görmüştü. Bordomavili ekip söz konusu hafta itibariyle geçen sezon 62 puanla 2. sırada yer aldı. Bordomavililer bu sezon ise aynı periyotta 16 galibiyet, 9 beraberlik 7 mağlubiyet elde ederken, attığı 40 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü ve 57 puanla 4. sırada yer aldı.



Evinde 22 puan kaybetti

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Bordomavililer attığı 23 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü ve 26 puan topladı. Karadeniz ekibi dış sahada ise 31 puan toplayarak iç sahaya göre daha başarılı bir performans ortaya koydu.



Avcı'nın Sivasspor ve Kayserispor şanssızlığı

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra önemli bir çıkışa imza atarak 17. sıradan 4. sıraya yerleşen bordomavililer son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yolunda önemli puan kaybı yaşadı. Sezonun ilk yarısında Abdullah Avcı yönetiminde bordomavililer üst üste oynadığı Sivasspor ve Kayserispor maçlarından beraberlikle ayrılmıştı. Evinde Sivasspor ile 11 berabere kalan bordomavililer deplasmanda ise Kayserispor ile 00 berabere kalmıştı. 32 ve 33. haftalarda ise bu kez bordomavililer deplasmanda Sivasspor ile 00 berabere kalırken, evinde ise Kayserispor ile 11 berabere kaldı. Bordomavililer sezonun ilk yarısında ve ikinci yarısında rakipleriyle oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrılarak 8 puan kaybetti.

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