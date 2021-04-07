AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Çebi, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Çebi, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

İHA

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Çebi, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahattin Çebi, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.
Başkan Çebi, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileğinde bulundu. Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle Ortahisar’ın spor altyapısı konusunda görüş alış verişinde bulunan Çebi, "Trabzon son yıllarda hizmete açılan spor tesisleriyle sportif alandaki başarı çıtasını her geçen yıl daha da artırıyor. Sadece futbolda değil, sporun bütün dallarında madalya alan sporcularımızı görmekten son derece memnun oluyoruz" dedi.
Spora ilgi duyan ve yeteneği olan çocukların spor faaliyetlerine yönelmesinde amatör spor kulüplerinin çok etkili olduğunu belirten Çebi, şöyle konuştu:
"Şehrimizden başta futbol olmak üzere atletizm, boks, yüzme, voleybol, basketbol gibi birçok spor dalında başarılı sporcular yetişiyor. Hem bireysel sporlarda hem de takım sporlarında elde ettiğimiz başarıların en önemli etkeni sağlam bir spor altyapısına sahip olmamızdır. Hayri Gür Kapalı Spor Salonu, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi, Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu ile Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi gibi birçok modern ve nitelikli spor tesislerine sahibiz. Futbolun yanı sıra son yıllarda boks, güreş, atletizm, basketbol ve voleybol gibi spor dallarında madalya kazanan sporcularımızın sayısı artıyor."
Çebi, şehirde spor alanında yaşanan gelişmelerden son derece memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Yeteneği olan, spora ilgi duyan çocuklarımızın ve gençlerimizin spor faaliyetlerine yönelmesi için elimizden gayreti ortaya koyuyoruz. Sporla haşır neşir olan, bizzat spor faaliyetlerinin içinde yer alan çocuklarımızın fiziki, maddi ve manevi olarak çok büyük ilerlemeler gösterdiğine şahidiz. Amatör spor kulüplerimiz bu anlamda çok etkili oluyor. Spor faaliyetlerine yönelen gençlerimiz bu şekilde hem sosyalleşmiş oluyorlar, hem de internet ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan da korunmuş oluyorlar. Diğer yandan da spor faaliyetleriyle de fiziksel olarak da daha sağlıklı kalmış oluyorlar" şeklinde konuştu.
Ziyareti için Çebi’ye teşekkürlerini ileten Kılıç ise konuşmasında sportif başarıların elde edilmesinde yerel yönetimlerin desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fındıkta tehlike: Kozalak akarı Fındıkta drakula ve kahverengi kokarcanın ardından bu sefer de kozalak akarı tehlikesi başladı Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk: “Mücadele yapmadığımız taktirde gelecek sezonda rekolteyi son derece olumsuz yönde etkileyecek”
YEREL HABERLER Fındıkta tehlike: Kozalak akarı Fındıkta drakula ve ...
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü/ ...
Trabzonspor zirve yolunda kayıp!
YEREL HABERLER Trabzonspor zirve yolunda kayıp!
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü
Trabzonspor´da duraklama dönemi
YEREL HABERLER Trabzonspor´da duraklama dönemi
'Akçaabat' horonu, UNESCO'nun Kültür Mirası Listesi'nde
YEREL HABERLER 'Akçaabat' horonu, UNESCO'nun Kültür Mirası ...
Trabzon'da, aşılamada sona yaklaşılan 65 yaş üzerinde vakalar azaldı
YEREL HABERLER Trabzon'da, aşılamada sona yaklaşılan 65 yaş üzerinde ...
Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp ...
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
Abdullah Avcı: “Çok gol kaçırdık, bunun karşılığı berabere bitti”
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: “Çok gol kaçırdık, bunun karşılığı ...
Hamza Hamzaoğlu: “1 puan bizim için çok çok kıymetli”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “1 puan bizim için çok çok kıymetli”
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
YEREL HABERLER Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 ...
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 ...
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar
Trabzon’dan 104 amiralin bildirisine tepki
YEREL HABERLER Trabzon’dan 104 amiralin bildirisine tepki
Trabzon Sağlık Müdürü: Aktif vakalar arasında çocukların oranı yüzde 3,5
YEREL HABERLER Trabzon Sağlık Müdürü: Aktif vakalar arasında ...
2021 yılının ilk çeyreğinde Trabzon’dan Rusya’ya yapılan ihracatta yüzde 55’lik artış
YEREL HABERLER 2021 yılının ilk çeyreğinde Trabzon’dan Rusya’ya ...
Deniz kenti Trabzon’un sahilindeki 5 yıllık değişim Trabzon, şehir merkezinde yapılan dolgu çalışmalarıyla denizden uzaklaşıyor Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Engin Aktaş: “Dışarıdan yeşil bir şehir olarak biliniyor ama kent merkezi olarak yeşil fakiri bir şehiriz” “Sahil şeridinin geçen yıllar ile dışarıya doğru taştığını görebiliyoruz; umarım bu bir son olur”
YEREL HABERLER Deniz kenti Trabzon’un sahilindeki 5 yıllık ...
Trabzonspor´dan Ali Koç´a geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan Ali Koç´a geçmiş olsun mesajı
Apple'nin reklam yüzü Trabzon'dan Milyonlarca kişi arasında Apple’nin reklam filminde oynamak için seçilen Trabzonlu genç, seçilmenin gururunu yaşıyor
YEREL HABERLER Apple'nin reklam yüzü Trabzon'dan Milyonlarca kişi ...
Trabzon´da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon´da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse ...