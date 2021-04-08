Kayra şehit babasını asker selamı ile uğurladı Şehit Türk Yıldızları pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep’in naaşı memleketi Trabzon’a getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayra şehit babasını asker selamı ile uğurladı Şehit Türk Yıldızları pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep’in naaşı memleketi Trabzon’a getirildi

İHA

Kayra şehit babasını asker selamı ile uğurladı Şehit Türk Yıldızları pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep’in naaşı memleketi Trabzon’a getirildi

Konya’da dün Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in naaşı memleketi Trabzon’a getirildi. Şehidin naaşı tören alanından geçerken büyük oğlu Kayra'nın babasını asker selamı ile uğurlaması törene katılanları duygulandırdı.
Dün meydana gelen kazada Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından rutin eğitim uçuşu için havalanan Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nde yer alan NF5 tipi uçak, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş araziye düşmüştü. Uçak kazasında Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit olmuştu. Şehidin naaşı memleketi Trabzon’a getirildi. Cenaze ile birlikte aynı uçakta şehit pilotun eşi Nurcan ile çocukları Kayra ve Kaan da geldi. Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit pilotun ailesi, askeri ve mülki erkan katıldı. Şehit pilot Gençecelep'in naaşı tören alanından geçerken büyük oğlu Kayra'nın babasını asker selamı ile uğurlaması törene katılanları duygulandırdı.
Şehidin cenazesi, Ortahisar ilçesi Bulak Mahallesi'nde bulunan camide öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çay ihracatında artış Yılın ilk çeyreğinde yapılan çay ihracatında 5 milyonun üzerinde döviz girdisi sağlandı
YEREL HABERLER Çay ihracatında artış Yılın ilk çeyreğinde yapılan ...
Prof. Dr. Aydın: Vakalar daha fazla artacak, ramazanda tam kapanma uygulanmalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Vakalar daha fazla artacak, ...
Trabzon´a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Trabzon´a şehit ateşi düştü
Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep’in babaocağında hüzün
YEREL HABERLER Konya'da düşen uçağın pilotu Yüzbaşı Burak ...
Fındıkta 'kozalak akarı' tehlikesine karşı harekete geçildi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Fındıkta 'kozalak akarı' tehlikesine karşı harekete ...
Fındıkta `kozalak akarı´ tehlikesine karşı harekete geçildi
YEREL HABERLER Fındıkta `kozalak akarı´ tehlikesine karşı harekete ...
Ahmet Metin Genç, TÜFAD’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Ahmet Metin Genç, TÜFAD’ı ziyaret etti
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü (2)
YEREL HABERLER Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü ...
AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Çebi, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Çebi, TSYD Trabzon ...
Fındıkta tehlike: Kozalak akarı Fındıkta drakula ve kahverengi kokarcanın ardından bu sefer de kozalak akarı tehlikesi başladı Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk: “Mücadele yapmadığımız taktirde gelecek sezonda rekolteyi son derece olumsuz yönde etkileyecek”
YEREL HABERLER Fındıkta tehlike: Kozalak akarı Fındıkta drakula ve ...
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü/ ...
Trabzonspor zirve yolunda kayıp!
YEREL HABERLER Trabzonspor zirve yolunda kayıp!
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü
Trabzonspor´da duraklama dönemi
YEREL HABERLER Trabzonspor´da duraklama dönemi
'Akçaabat' horonu, UNESCO'nun Kültür Mirası Listesi'nde
YEREL HABERLER 'Akçaabat' horonu, UNESCO'nun Kültür Mirası ...
Trabzon'da, aşılamada sona yaklaşılan 65 yaş üzerinde vakalar azaldı
YEREL HABERLER Trabzon'da, aşılamada sona yaklaşılan 65 yaş üzerinde ...
Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp ...
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
Abdullah Avcı: “Çok gol kaçırdık, bunun karşılığı berabere bitti”
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: “Çok gol kaçırdık, bunun karşılığı ...
Hamza Hamzaoğlu: “1 puan bizim için çok çok kıymetli”
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: “1 puan bizim için çok çok kıymetli”
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
YEREL HABERLER Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 1 ...
Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)