Trabzonspor'da hedef galibiyet

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Süper Lig´in 34´üncü haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor´a konuk olacak Trabzonspor, bu karşılaşmayı kazanıp iki maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.
Süper Lig´de çıktığı son iki maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu karşılaşmayı kazanarak iki maçlık galibiyet hasretine son verip yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Çaykur Didi Stadı´nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
11´DE 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor´da Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Nwakaeme ile omzundaki sakatlık geçmeyen Afobe'nin yanı sıra, uzun süreli sakatlıklarının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in kadroda yer almaları beklenmiyor. Bordo-mavililerde kart cezalarını tamamlayan Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie´nin yanı sıra sakatlıkları düzelen Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi de forma giyebilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın, son Hes Kablo Kayserispor maçının 11´inde değişikliğe giderek savunmada Hosseini´nin yerine cezasını tamamlayan Edgar´a, orta sahada Baker´in yerine cezasını tamamlayan Abdulkadir Parmak´a, ayrıca sakatlığı bulunan Nwakaeme´nin yerine de Yusuf´a forma vermesi bekleniyor.
40´INCI RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 40´ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 39 maçın 26´sı bordo-mavililerin üstünlüğüyle tamamlanırken, Çaykur Rizespor ise 5 kez kazandı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 83 gol kaydederken, kalesinde 32 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmadan Trabzonspor, 2-1 galip ayrılmıştı.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin muhtemel 11´i şöyle: Uğurcan Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Ekuban, Bakasetas, Yusuf, Djaniny
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Nwakaeme
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-09 10:23:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.