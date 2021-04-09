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Ahmet Ağaoğlu: Adalet kavramının sahaya yansımadığını görüp FIFA´ya başvurduk

DHA

Ahmet Ağaoğlu: Adalet kavramının sahaya yansımadığını görüp FIFA´ya başvurduk


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, her zaman adaletin yanında yer almış bir kulüp olduklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız bütün çalışmalara rağmen, futbolda `adalet´ kavramının sahaya yansımadığını gördük. Bundan hareketle geçen ay FIFA´ya TFF kurullarının bağımsız olmadığını belirten başvurumuzu yaptık. Başvurumuzu dikkatle takip ediyoruz" dedi.
Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde ekonomik durumları, kulübün geleceği ve FIFA başvurularına yönelik açıklamalarda bulundu. Kulübün ekonomik ve sportif alanda yaşadığı en zor dönemlerinden birinde göreve talip olduklarını belirten Ağaoğlu, "Tarihler Nisan 2018´i gösteriyordu. Geldiğimizde umut yoktu, umutsuzluk vardı. Geldiğimizde mutluluk yoktu, mutsuzluk vardı. Geldiğimizde ekonomi yoktu, iflasa doğru sürüklenen Trabzonspor vardı. Geldiğimizde başarı yoktu, başarısızlığa mahkum edilmiş takım vardı. Geldiğimizde camianın bizden tek beklentisi vardı. 'Kulübü ayakta tutsunlar yeter.' Üç yıl önce bu koltuğa oturduğumda arkadaşlarıma şunu söylemiştim; 'Evet, durum çok kötü. Ancak şunu unutmayalım! Trabzonspor´un olduğu her yerde umut vardır. Biz doğru yöneteceğiz ve sonunda başaracağız!' Dünü anlatmak çok kolaydır. Bugünü yaşamak değerlidir. Ama en zoru yarınları inşa etmektir. Bizler politikamızı hep bu doğrultuda yürüttük. Önce kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirdik. Ardından sportif anlamda büyük bir yapılanmaya gittik. Trabzonspor´u profesyonelce yönetilen bir kulüp haline getirdik. Altyapımızı daha da güçlendirdik. Bugün, altyapısıyla varoluş felsefesine uygun hareket eden Trabzonspor var! Bugün, üreten, ürettiğini satabilen bir Trabzonspor var! Bugün, ekonomisini doğru şekilde yöneten Trabzonspor var! Bugün hem borsada hem de transfermarket´te Türkiye´nin en değerli kulübü var! Bugün, sürekli olarak zirve yarışının içerisinde olan Trabzonspor var! Bugün yarınlara daha umutlu bakan bir camiamız var" dedi.
"TRABZONSPOR YILLARDIR HAKSIZLIĞA EN FAZLA UĞRAYAN KULÜP"
`Trabzonspor´un her zaman adaletin yanında yer almış bir kulüp´ olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Bu kuruluş felsefemizin temel öğeleri arasındadır. O felsefeyi yaşatmak da birincil görevimizdir. Futbolun sadece sahada oynanan bir oyun olduğunu, bu güzel oyunu takımlarına gönül vermiş milyonlarca taraftara `temiz´ şekilde izletmenin çok zor olmadığına inanıyoruz. Maalesef ülkemizde futbolun masada oynanıp sahada kazanıldığına dair genel bir kanaat var! Trabzonspor yıllardır haksızlığa en fazla uğrayan, haksızlıklara karşı da en fazla mücadele veren kulüpler arasında ilk sıradaki yerini alıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız bütün çalışmalara rağmen, futbolda `adalet´ kavramının sahaya yansımadığını gördük. Bundan hareketle geçen ay FIFA´ya TFF kurullarının bağımsız olmadığını belirten başvurumuzu yaptık. Bu konuda Kulüpler Birliği´nin de desteğini aldık. Başvurumuzu gerek yurtdışındaki avukatlarımız gerekse biz dikkatle takip ediyoruz" diye konuştu.
"BUGÜNÜMÜZ DÜNDEN DAHA AYDINLIK"
Bankalar Birliği ile yaklaşık iki yıl önce borçların yapılandırmasına yönelik anlaşmalarını da geçen ay revize ettiklerini kaydeden Ağaoğlu, "Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugünü dünden daha aydınlık Trabzonsporumuzun şüphesiz ki yarını da bugünden daha iyi, daha huzurlu, daha mutlu ve daha başarılı olacaktır. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarım, teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve ekibi, futbolcu kadromuz ve çalışanlarımız camiamızın hak ettiği sevinçleri yaşayabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Bu çalışkanlığın sonucunu da hep birlikte alacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-09 10:50:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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