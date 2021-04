Ahmet Ağaoğlu: "Bugün yarınlara daha umutlu bakan bir camiamız var"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiklerinde umutsuzluğun var olduğunu, bugün ise sürekli zirve yarışı içerisinde olan ve geleceğe umutla bakan bir camia olduklarını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordomavili kulübün dergisinde yer alan yazısında, kulübün ekonomik ve sportif alanda yaşadığı en zor dönemlerinden birinde göreve talip olduklarını belirterek, "Tarihler Nisan 2018’i gösteriyordu. Geldiğimizde umut yoktu, umutsuzluk vardı. Geldiğimizde mutluluk yoktu, mutsuzluk vardı. Geldiğimizde ekonomi yoktu, iflasa doğru sürüklenen Trabzonspor vardı. Geldiğimizde başarı yoktu, başarısızlığa mahkum edilmiş takım vardı. Geldiğimizde camianın bizden tek beklentisi vardı. 'Kulübü ayakta tutsunlar yeter.' Üç yıl önce bu koltuğa oturduğumda arkadaşlarıma şunu söylemiştim; 'Evet, durum çok kötü. Ancak şunu unutmayalım! Trabzonspor’un olduğu her yerde umut vardır. Biz doğru yöneteceğiz ve sonunda başaracağız!' Dünü anlatmak çok kolaydır. Bugünü yaşamak değerlidir. Ama en zoru yarınları inşa etmektir. Bizler politikamızı hep bu doğrultuda yürüttük. Önce kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirdik. Ardından sportif anlamda büyük bir yapılanmaya gittik. Trabzonspor’u profesyonelce yönetilen bir kulüp haline getirdik. Altyapımızı daha da güçlendirdik. Bugün, altyapısıyla varoluş felsefesine uygun hareket eden Trabzonspor var! Bugün, üreten, ürettiğini satabilen bir Trabzonspor var! Bugün, ekonomisini doğru şekilde yöneten Trabzonspor var! Bugün hem borsada hem de transfermarket’te Türkiye’nin en değerli kulübü var! Bugün, sürekli olarak zirve yarışının içerisinde olan Trabzonspor var! Bugün yarınlara daha umutlu bakan bir camiamız var."



"Trabzonspor her zaman adaletin yanında yer almıştır"

Ağaoğlu, Trabzonspor her zaman adaletin yanında yer almış bir kulüp olduğunu belirterek, "Bu kuruluş felsefemizin temel öğeleri arasındadır. O felsefeyi yaşatmak da birincil görevimizdir. Futbolun sadece sahada oynanan bir oyun olduğunu, bu güzel oyunu takımlarına gönül vermiş milyonlarca taraftara ‘temiz’ şekilde izletmenin çok zor olmadığına inanıyoruz. Maalesef ülkemizde futbolun masada oynanıp sahada kazanıldığına dair genel bir kanaat var! Trabzonspor yıllardır haksızlığa en fazla uğrayan, haksızlıklara karşı da en fazla mücadele veren kulüpler arasında ilk sıradaki yerini alıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız bütün çalışmalara rağmen, futbolda ‘adalet’ kavramının sahaya yansımadığını gördük. Bundan hareketle geçen ay FIFA’ya TFF kurullarının bağımsız olmadığını belirten başvurumuzu yaptık. Bu konuda Kulüpler Birliği’nin de desteğini aldık. Başvurumuzu gerek yurtdışındaki avukatlarımız gerekse biz dikkatle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bugünü dünden daha aydınlık"

Trabzonspor Kulüp Başkanı, Bankalar Birliği ile yaklaşık iki yıl önce borçların yapılandırmasına yönelik anlaşmayı da geçen ay revize ettiklerini hatırlatarak, "Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugünü dünden daha aydınlık Trabzonsporumuzun şüphesiz ki yarını da bugünden daha iyi, daha huzurlu, daha mutlu ve daha başarılı olacaktır. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve ekibi, futbolcu kadromuz ve çalışanlarımız camiamızın hak ettiği sevinçleri yaşayabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Bu çalışkanlığın sonucunu da hep birlikte alacağımızdan eminim" dedi.



Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1921’de açılarak, “Egemenlik kayıtsız şarttır milletindir” diyen Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı kutluyorum. Ramazan ayınızın da mübarek olmasını diliyorum"

