Trabzonspor´da Nwakaeme ve Ekuban, Çaykur Rizespor maçında yok

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Süper Lig´in 34´üncü haftasında ayrın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor´da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban´ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. İki oyuncunun sakatlıkları nedeniyle yarınki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.
Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban´ın sakatlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kayserispor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme´nin bugün çekilen MR´ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban´ın dün çekilen MR´ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.
İki oyuncu da sakatlıkları nedeniyle yarınki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon
2021-04-09 17:46:13
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