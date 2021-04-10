İntihara kalkışan ağabeyini ipi keserek kurtardı



Salim SARIKOÇ/ARAKLI (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Araklı ilçesinde, kendisini ağaca asıp, intihara kalkışan Mustafa Ö.´yü (35) gören kız kardeşi, ipi keserek, kurtardı. Ağır yaralanan Mustafa Ö., hastanede tedaviye alındı.

Olay, önceki gün Aytaş Mahallesi´nde meydana geldi. Mustafa Ö., evlerinin yakınındaki bahçede kendisini iple ağaca asarak, intihar girişiminde bulundu. Bu sırada bahçede olan kız kardeşi, Mustafa Ö.'nün ağaçta asılı olduğunu fark edip, hemen müdahale etti. Genç kız, ipi keserek, ağabeyini indirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa Ö., ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Ö.´nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Bekar olan Mustafa Ö.´nün, 2 ay içinde ağabeyi, dedesi ve kuzeninin hayatını kaybetmesi nedeniyle bunalıma girdiği öne sürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Araklı Salim SARIKOÇ

2021-04-10 13:49:17



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