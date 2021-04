TİSAŞ'dan dünyanın 7 kıtasına ihracat TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu: "Pandemide online kanallar üzerinden müşterilerimizle daha sık görüşme olanağı elde ettik" "Dört yeni modelimizi bu yılın ilk döneminde satışa sunmayı planlıyoruz"

Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) Trabzon'dan dünyanın 7 kıtasına ihracat yapan bir silah firması olarak geçtiğimiz yıl yurt dışına 95 bin adet tabanca ihracatı gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili bilgiler veren TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu, Doğu Karadeniz’in savunma sanayindeki en büyük entegre tesislerden birisi haline gelen TİSAŞ’ın tabanca ve piyade tüfeği üretimine ara vermeden devam ettiğini belirterek ArGe merkezleri tarafından doğrulama testleri tamamlanan dört yeni modelinin de bu yılın ilk döneminde satışa sunmayı planladıklarını söyledi.

Alemdaroğlu, "Ülkemizde savunma sanayi son dönemde hızla gelişen bir sanayi kolu haline geldi. Gerek ülkemizin milli silah üretimindeki kararlılığı gerekse yurtdışından savunma sanayi ürünlerine yönelik oluşan talepler, sektöre ciddi anlamda ivme kazandırdı. Tabanca üretiminde ülkemizin ilk özel firması olarak yaklaşık 30 yıldır sektöre öncülük yapmaktayız. Bunları oluştururken bilim ile tekniği bir arada kullanmaya çalışıyoruz. Firma olarak üniversitesanayi işbirliğine inanan ve gerçek anlamda uygulamaya koyan ender firmalardan biriyiz" dedi.

2019 yılından itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı bir ArGe merkezi haline geldiklerini belirten Alemdaroğlu, "İstihdam ettiğimiz 50’ye yakın ArGe personeli ile sektöre ivme katacak yeni projeleri hayata geçirmeye başladık. 35 milyon TL’lik yeni yatırım alanımızı 2020 yılının başında devreye alarak üretim kapasitemizde yüzde 32’lik, istihdamda ise yüzde 55’lik bir artış meydana getirdik. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren siparişlerimizde ciddi bir artış meydana geldi. Ülkemizde salgının etkisi artmasına rağmen üretim faaliyetlerimize ara vermeden devam ettik. Talepleri zamanında karşılamak için yatırımlarımıza devam ederek ilave istihdamlar oluşturduk. Altyapımızı, teknolojik üretim tezgâhları ile güçlendirerek müşterilerimize daha hızlı ürün sunmaya başladık” dedi.



"Hem hızlı hem de hatasız bir üretim süreci yürütüyoruz"

Üretim hattı ile ilgili de bilgi veren Alemdaroğlu, “Tasarım çalışmalarımız ArGe Departmanımız tarafından pazar isteklerine göre gerçekleştiriliyor. Yer aldığımız pazarın dinamikleri, ürün üzerine uygulanacak diğer taleplerin durumunu da özetliyor aslında. Bu sebeple çoğu ürünümüzde kullanıcıya sadece bir silah değil komple bir silah sistemi tedarik etmekteyiz. Böylece kullanıcının elde ettiği fayda, her zaman bir silahtan fazlası durumunda oluyor. Bu süreci oluştururken tecrübeli ve dinamik yapımız ile otonom hale gelmiş robotik üretim altyapısını kullanmaktayız. Bu sayede hem hızlı hem de hatasız bir üretim süreci yürütmüş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



"Dünyanın 7 kıtasında TİSAŞ ürünlerini bulmak mümkün"

70’e yakın ülkeye ihracat yaptıklarını da söyleyen Alemdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında üretim kapasitemizin yüzde 85’lik kısmını ihracata yönlendirdik ve bu sayede yaklaşık 95 bin adet tabanca ihracatı gerçekleştirdik. Artık Dünyanın her bir yanında TİSAŞ ürünlerini bulmak mümkün. İhracat yaptığımız ülkelerin kolluk güçlerinin kadro silahlarını temin ettiğimiz gibi ortak üretim programıyla bazı ülkelere knowhow ihracatı da gerçekleştirmekteyiz.”



"Pandemide online kanallar üzerinden müşterilerimizle daha sık görüştük"

Pandemi dönemindeki çalışmalarına da değinen TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu, "Tüm dünyada yaşanan salgın sebebiyle 2020 yılında hiçbir fuara katılım sağlayamadık. Ama bu durum bizim müşterilerimizle olan ilişkilerimizi daha da güçlendirdi. Online kanallar üzerinden müşterilerimizle daha sık görüşme olanağı elde ettik. Yılın son çeyreğinde yaptığımız görüşmeler ve nihayetindeki anlaşmalarla birlikte 2021 yılının üretim programını belirlemiş olduk. Kolluk güçlerine yönelik yönelik yaptığımız ürün tedariki sayesinde Zigana markası birçok ülkede özellikle tercih edilen bir ürün haline geldi. Amacımız bu seviyeyi daha üst sıralara taşımak. Ürünlerimize yönelik oluşan talepler, bu konudaki yetkinliğimizi ve doğru stratejilerle hareket ettiğimizi zaten gösteriyor" diye konuştu.



Yurtiçinde bireysel alımların yanında kolluk güçlerimizin de ihtiyacını karşılamaya yönelik farklı çalışmalar yürütüyoruz"

"Yurtiçinde bireysel alımların yanında kolluk güçlerimizin de ihtiyacını karşılamaya yönelik farklı çalışmalar yürütüyoruz" diyen Alemdaroğlu "Envantere kayıtlı olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan silahların modernizasyonu bu çalışmaların başını çekmektedir. Buna ilave olarak kolluk güçlerimizin yeni ihtiyaçlarına yönelik yürütülen ArGe çalışmaları da firmamızın yürüttüğü bir başka proje. Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerle birlikte Savunma Sanayimiz, her yönüyle daha güçlü ve bağımsız bir yapıya bürünmüş oluyor. Satışa verdiğimiz değer kadar satış sonrası hizmeti de önemsiyoruz. Bu sebeple yurtiçinde geniş bir Teknik Servis ağı oluşturduk. Böylece müşteri memnuniyeti en üst düzeyde sağlayan bir firma haline geldik" şeklinde konuştu.



2021 yılı hedefleri

2021 yılına yönelik hedeflerini de açıklayan Alemdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu yıla yönelik siparişlerimiz bir önceki yılın son çeyreğinden itibaren gelmeye başladı. Hali hazırda inşaatı devam eden yeni fabrika binamızı yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 10.000 m2’lik bir kapalı alana sahip olan bu tesis ile birlikte üretim kapasitemizi iki katına çıkartmayı planlıyoruz. Böylece savunma sanayinde var olan en büyük entegre tesislerden birisi haline geleceğiz. ArGe Merkezimiz tarafından doğrulama testleri tamamlanan dört yeni modelimizi de yeni yılın ilk döneminde satışa sunmayı planlıyoruz. Hem çelik hem de polimer sınıfında yer alan ve özellikle kolluk güçlerimize yönelik tasarlanan bu ürünlerimiz ile birlikte sektörde yine farklı olanı yapmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmaların sonuçları TİSAŞ’ı yurt içinde olduğu gibi ihracatta da üst seviyelere taşıyacaktır.”

