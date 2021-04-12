Trabzonspor'da duraklama dönemi

Trabzonspor, Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisinin ardından sahasında aldığı Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası duraklama dönemine girdi. Bordomavili ekip başarılı serinin ardından son 8 maçın ikisini kazandı. Diğer maçlarda ise 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de beraberliklere adeta abone oldu. Bordomavililer DG Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor beraberliklerinin ardından Çaykur Rizespor ile de berabere kalarak duraklama dönemine girdi.



Çıkıştan duraklama dönemine

Süper Lig'in ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen Teknik Direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordomavililer, 17. sıradan 4. sıraya yükseldi. 13 basamak birden yükselerek önemli bir çıkışa imza atan bordomavililer, Süper Lig'in 23. haftasında oturduğu dördüncülük koltuğunda adeta çakılı kaldı.



Fenerbahçe maçı sonrası

Trabzonspor’daki düşüş 27. haftada sahasında 10 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasıyla başladı. Sonraki hafta deplasmanda Kasımpaşa’yı 21 mağlup eden bordomavililer, 29. haftada ise sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 31 kaybetti. Karadeniz ekibi sonraki 4 maçında ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı, evinde MKE Ankaragücü’nü 41 mağlup etti, deplasmanda DG Sivasspor ile golsüz ve sahasında Hes Kablo Kayserispor ile ise 11 berabere kaldı. Karadeniz derbisinde ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 00 berabere kalan Trabzonspor, ciddi kayıplar yaşadı.



Son 8 maçta 14 puan kaybetti

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Söz konusu maçlarda 14 puan kaybeden bordomavililer düşüş yaşarken, zirve yolunda önemli yara aldı.



Zirvede ilk 4 takım arasında en çok beraberlik alan takım oldu

Trabzonspor, zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında en çok beraberlik yaşayan takım oldu. Bordomavililer, Süper Lig'de 10 beraberlik alırken, deplasmanda oynadığı son 3 maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, ligin 28. haftasında 4 Mart'ta dış sahada Kasımpaşa'yı 21 yendiği maçın ardından BB Erzurumspor, DG Sivasspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarından 00'lık sonuçla ayrıldı.

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