Prof. Dr. Aydın: Salgınla mücadelede en etkin yöntem tam kapanmadır



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Salgınla mücadelede en etkin yöntem tam kapanmadır" dedi.

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, hastanelerde yoğun bakımların doluluk oranlarının arttığını belirterek vaka artışlarının devam etmesi halinde sağlık sisteminde zorluklar yaşanabileceğini söyledi. Türkiye´deki vaka artışlarında mutant virüslerin önemli etkisi olduğunu belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, "Geçen yıl kasım ve aralık aylarında yaşadığımız pikin bir benzerini yaşamaktayız ve sayılar daha da yüksek durumda. Bunun da 1 Mart´tan sonra kademeli normalleşmeye geçtiğimiz dönemde insanların önlemlere ve kurallara uymamasının çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ayrıca mutant virüsün ülkemize ve Karadeniz´e hakim olduğunu görüyoruz. Bu sayının çok hızlı artacağı endişemiz devam ediyor. 50 bin çok ciddi bir sayı. Bundan sonra aritmetik değil geometrik olarak katlanarak artabilecek duruma doğru ilerliyoruz. Mutlaka bazı özel önlem ve kısıtlamaların alınması gerekiyor" dedi.

'TAM KAPANMA TEDBİRİ ÖNEMLİ'

Hastanelerde yoğun bakım oranlarının arttığını ve sağlık sisteminin işleyişinin zorlanmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Aydın şöyle konuştu;

"Biz çok başarılı geldiğimiz bir dönemden sonra normalleşme hareketleriyle başarımıza zarar getirdik. Zararın sebebi, virüs bulaşına neden önlemlere uymamamız. Bilim Kurulu muhtemelen bu sayıların düşürülmesi için ek tedbirler veya benzer başka önlemleri önerecektir. Tam kapanma da bunların içinde en önemli aslında kişisel görüşüm olarak da çok ihtiyaç duyulan bir önlemdir. Hastanelerdeki yoğun bakımlarımız yüzde 66,5 dolulukta ve hizmet verememe ihtimaline doğru gidiyoruz. Bu sayı yüzde 65'in üzerindeki doluluk sağlık sistemlerinin bloke olmasına işaret eden bir ön bilgidir. En azından yönetilebilir hasta sayıyla mücadele edebilir duruma gelmek için bu sayıları hızlıca düşürmemiz gerekiyor."

Salgınla mücadelede en etkin yöntemin tam kapanma olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Pandemiyle mücadelede ana hatlar bellidir. Birisi kapanmadır. Yani kalabalık oluşturmama, bir araya gelmeme ve birbirine bulaştırmamadır. Tam kapanma esnasında insanları mekanlarda kapalı tuttuğunuz için de hastalara kolayca ulaşıp onların tedavisini yaparak başkalarına bulaştırmasını engellemekle pandemiyle mücadele başarısı sağlanabilir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-04-12 15:24:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.