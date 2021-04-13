Ali Sürmen: Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Sürmen: Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz

DHA

Ali Sürmen: Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz


"Taşın altına elimizi koymasaydık bugün hangi durumda olurduk"
"Trabzonspor ruhu altyapıdadır"
"Fenerbahçe'nin istediği şampiyonluk kolay ligde alınmış; İdmanocağı'nın 3 Türkiye şampiyonluğu var"Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuru sonrası, kulübün ligden ihracının gündeme getirilmesine tepki gösteren ve PFDK'ya sevk edilen Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz. Biz buna izin vermeyiz. Trabzonspor'un haklılığını her platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi.
Trabzonspor'da 28 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan seçimli divan genel kurulunda yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan mevcut Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Sürmen, burada TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
"SEÇİM İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ"
Seçimli genel kurulun Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacağını bildiren Ali Sürmen, "Kongreyi yapacağımız salon 4 bin kişilik bir salon olacak. Divan genel kurulu için yeterli bir salondur. Pandemi süreciyle ilgili olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Oy kullanma hakkı olan 2 bin 100 kişimiz var. Ancak bunların 3'te 1'lik bölümü Trabzon dışındalar. Pandemi nedeniyle gelemeyebilirler" dedi.
"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMASAYDIK BUGÜN HANGİ DURUMDA OLURDUK"
Sürmen, bugüne kadar attıkları en önemli adımlardan biri olarak tüzük tadilat kongresini gösterebileceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Trabzonspor'da 2018 yılında kongre kararı alındığında gazete başlıklarını hatırlayacak olursak, kısa süre içerisinde ödenmesi gereken 140 milyon liralık borç vardı ve kimse başkan adayı olmak istemiyordu. O dönemde divan genel kurulu olarak çok aktif görev aldık. O dönemde divan olarak biz taşın altına elimizi koymasaydık bugün hangi durumda olurduk gerçekten merak ediyorum. Grup olarak yatırılan üye aidatlarını engelledik bu da çok önemli bir hamleydi. Bize göre en önemli olay ise ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onur üyesi yapmak oldu."
"GENÇ YÖNETİCİ SAYISI ARTMALI"
Genç yönetici sayısının artması gerektiğini kaydeden Ali Sürmen, bu konuda şunları dedi:
"Yenilenmek ve gelişmek zorundayız. Alttan gelen dip dalgasını görmek zorundayız. Yeni arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız yönetici olmak istiyor. Bunların önünü açmak zorundayız. Trabzonspor'un bir tarafında yer alan her kim olursa olsun, taraftarı, gazetecisi, eski yöneticisi, futbolla ilgilenen herkes yani futbolun paydaşlarını bir masa etrafında toplayıp Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymamız gerekiyor. Trabzonspor'un sağlıklı bir yapıya kavuşması ve yönetmeliklerin uygulanması için yoğun çaba sarf edeceğiz."
"TRANSFER YÖNETMELİĞİ GETİRMEK İSTİYORUZ"
Göreve devam etmeleri halinde çeşitli yönetmelikleri hayata geçirmek istediklerinin de ifade eden Sürmen, şöyle konuştu:
"Örneğin, bir transfer yönetmeliği koymamız gerekiyor. İngiltere mesela belli standartların dışındaki oyuncuları ülkesine koymuyor. Trabzonspor'da da buna benzer transfer kriterleri ve yönetmelikleri getirmek istiyoruz. Tüzüğümüze yönetimlerin aşırı borçlanmalardan sorumlu olacaklarına dair madde koydurduk, Kulüpler Birliği henüz bunu uygulayamıyor. Trabzonspor hangi şartlarda hangi futbolcuyu transfer edebilir veya bir oyuncu Trabzonspor'a gelebilmek için hangi şartlara uygun, bunları yönetmeliğe koyarsak bağlayıcı olur."
"TRABZONSPOR RUHU ALTYAPIDADIR"
Altyapının Trabzonspor için olmazsa olmaz olduğunu da vurgulayan Ali Sürmen, "Trabzonspor'un en büyük sorunu şampiyonluk için kadrolar kurulurken, belli kriterlere uyulmaması. Biz Trabzonspor olarak asla iddiadan vazgeçmemeliyiz ama kurallara uymalıyız. Trabzonspor ruhu altyapıdadır. Bunun anlamı şu değildir; örneğin Manisa'da iyi bir genç var, almayacağız anlamına gelmeyecek değil. Yabancı oyuncularımız da tabii ki olacak. Bu sene futbolcu satmayı planlıyoruz mesela ama en değerli oyuncumuz Uğurcan Çakır. Bizim altyapıya çok daha önem vermemiz gerekir. Yönetim kurulu da Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni açtı. İnsanlara dokunmak, Trabzonspor ruhunu da aşılamak lazım" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ ŞAMPİYONLUK KOLAY LİGDE ALINMIŞ; İDMANOCAĞI'NIN 3 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VAR"
Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulübün geçmişteki şampiyonluklar için yaptığı başvuruyu da değerlendiren Sürmen, bu konuda şunları kaydetti:
"Trabzonspor'un tarihine bakıp araştırmaya gerek yok, zaten şampiyonlukları var. İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi'nde 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, İstanbul'da zor olan ligde şampiyon olmadı. O dönem İstanbul'da iki tane lig var, kolay olanında şampiyonluklar almış ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değildir. Tabii diyeceksiniz ki federasyona ne kadar güveniyorsunuz; güvenmiyoruz tabii ki. Çünkü Fenerbahçe camiasının menfaatlerine uygun hareket ediyor."
"GEÇEN SENE İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ AMA BU SEZON İYİ TOPARLADIK"
Ali Sürmen, bu sezon takımın ligin ilk 8 haftasından sonra yakaladığı ivmenin çok iyi olduğuna da vurgu yaptı ve şunları dedi:
"Sezon başına baktığımızda bulunduğumuz yere şükrediyoruz ama üsttekiler puan kaybedince de ahlanıyoruz. Sanırım futbolun güzelliği bu. İlk 8 hafta sonunda dördüncü bitirecek deseler herkes olur mu öyle şey derdi. Futbolun güzellikleri bunlar. Trabzonspor camiası olarak geçen sene için çok üzgünüz. Ama bu sezon iyi toparladık bence. Söylemekte de beis görmüyorum; santrforsuz oynuyoruz. İyi bir santrforumuz olsa belki çok daha farklı olabilirdi."
"KİMSE TRABZONSPOR'A PARMAK SALLAYAMAZ"
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kurulların tarafsız ve bağımsız olmadıklarını ileri sürerek FIFA'ya şikayette bulunduklarını açıklamıştı. Bu başvurunun ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, bordo-mavililerin ligden ihracını gündeme getirmesine sert tepki gösteren Ali Sürmen, PFDK'ya sevk edilmişti.
Sürmen, PFDK'ya savunmasını yollayarak, "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz. Biz buna izin vermeyiz. Trabzonspor'un haklılığını her platformda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-13 10:59:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Sürmen: "Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymalıyız" Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına yeniden adaylığını açıklayan Ali Sürmen: "Genç yönetici sayısı artmalı" "Trabzonspor ruhu altyapıdır" "Transfer yönetmenliği getirmek istiyoruz" "Fenerbahçe'nin istediği şampiyonluk kolay ligde alınmış, İdmanocağı'nın 3 kez Türkiye Şampiyonluğu var" "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz"
YEREL HABERLER Ali Sürmen: "Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya ...
Gölete uçan aracın üstünde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Gölete uçan aracın üstünde mahsur kalan 2 kişi ...
Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaraladı
YEREL HABERLER Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaraladı
Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı
Prof. Dr. Aydın: Salgınla mücadelede en etkin yöntem tam kapanmadır
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Salgınla mücadelede en etkin yöntem ...
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Servislere yatan hasta sayısında artış gözlemleniyor" "Sosyal medyalarda son dönemlerde kişiler yemek paylaşımı, kutlama paylaşımı, doğum günü kutlamalarını paylaşımlarını yapıyorlar, mumlara da bir güzel üflüyorlar" “65 yaş üstünde aşılama oranı çok yüksek bir seviyeye geldik, bu bizim için yüz güldürücü tablo” “65 yaş üstü hastanede yatış oranlarımız oldukça azaldı”
YEREL HABERLER Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Servislere ...
'Anne´ diye öttüğünü öne sürdüğü horozun sahibi: Kesmeye kıyamadık
YEREL HABERLER 'Anne´ diye öttüğünü öne sürdüğü horozun sahibi: ...
Trabzon´da sahilde maske ve plastik atık temizliği
YEREL HABERLER Trabzon´da sahilde maske ve plastik atık temizliği
Trabzonspor'da duraklama dönemi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da duraklama dönemi
‘Anne’ diye bağırdı, kesilmekten kurtuldu
YEREL HABERLER ‘Anne’ diye bağırdı, kesilmekten kurtuldu
Trabzonspor en az gol atıp, yediği sezonlardan birini yaşıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor en az gol atıp, yediği sezonlardan birini ...
Freni boşalan kamyonet çatı ile yol arasında asılı kaldı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyonet çatı ile yol arasında asılı ...
'Anne´ diye öttüğünü öne sürdüğü horozunu kesmedi
YEREL HABERLER 'Anne´ diye öttüğünü öne sürdüğü horozunu kesmedi
2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK:0 - Kocaelispor:0
YEREL HABERLER 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK:0 - Kocaelispor:0
Trabzon’da “Anne” diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu
YEREL HABERLER Trabzon’da “Anne” diye bağıran horoz kesilmekten ...
Trabzon'da toplu taşımada mobil kolaylık
YEREL HABERLER Trabzon'da toplu taşımada mobil kolaylık
Ekrem İmamoğlu´nun kayınvalidesi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ekrem İmamoğlu´nun kayınvalidesi, son yolculuğuna ...
Fındık ihracatının yüzde 85’i AB ülkelerine Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk: Hedefimiz,Avrupa Birliği dışındaki ülkelere fındık tüketim miktarını artırarak ülkemizin yaptığı ihracatı 2-2,5 katına çıkartmak”
YEREL HABERLER Fındık ihracatının yüzde 85’i AB ülkelerine Ulusal ...
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
YEREL HABERLER Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
TİSAŞ'dan dünyanın 7 kıtasına ihracat TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu: "Pandemide online kanallar üzerinden müşterilerimizle daha sık görüşme olanağı elde ettik" "Dört yeni modelimizi bu yılın ilk döneminde satışa sunmayı planlıyoruz"
YEREL HABERLER TİSAŞ'dan dünyanın 7 kıtasına ihracat TİSAŞ Yönetim ...