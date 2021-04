Akçaabat Belediye Başkanı Ekim görevdeki 2 yılını değerlendirdi

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim belediye başkanlığı görevindeki iki yılını değerlendirdi.

Daha yaşanılabilir Akçaabat için başlattıkları çalışmalarda iki yılı geride bıraktıklarını belirten Ekim “2019 yılı seçimlerinden önce vadettiğimiz projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalışıyoruz. İlçemize projelerimizi ve yatırımları kazandırmak için her fırsatta Ankara’ya giderek ilgili Bakanlıklarla ve kurumlarla görüşmeler yapıyor, destek talep ediyoruz. Vadettiğimiz projelerin bir kısmını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk. Bazı projelerimizin inşaat çalışması devam ederken bir kısım projelerimizde de çalışmalarımızı tamamlayarak ihale aşamasına geldik. Yaptığımız bütün çalışmalarımızla örnek alınan belediye olduğumuz gibi yapacaklarımızla da örnek alınmaya devam edeceğiz. Hedefimiz içinde yaşayanların mutlu olduğu dışardan bakanların gıpta ettiği bir Akçaabat’ı inşa etmektir” dedi.



Kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor

Akçaabat merkezden başlayarak Yıldızlı mahallesine kadar devam edecek olan Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Yolu projesinin inşaatına başladıklarını belirten Ekim “Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile istişareler yapılarak güzergahtaki aktivite alanları ve fonksiyonlar belirlendi. Yürüyüş ve bisiklet yolunun yanında kafetaryalar, dinlenme alanları, amfi alanı ve etkinlik alanları proje içerisinde yer alıyor. Bunun yanında alandaki plajlara veya etkinlik sahalarına vatandaşlarımızın ulaşabilmeleri ve yapılacak olan ticari işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için proje kapsamında hafif taşıt yolu bulunuyor. Bu yol sadece bu alanlardaki vatandaşların faydalanabileceği bir yol olarak planlanmış olup, ulaşım amaçlı kullanılmayacaktır. Projemiz tamamlandığında YaylacıkSöğütlü ve Yıldızlı sahillerinden bütün vatandaşlarımız faydalanabilecek. Yapımı devam eden kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolu projesinin içerisinde, Yaylacık Mahallesindeki planlanan alanındaki kısma kapalı spor salonu, yüzme havuzu ve gençlik merkezi yapılması için projeler geliştirmiştik. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında Akçaabat’a spor tesislerinin yapımı için protokoller imzalandı. Şehrimizde spor yapan, sporu seven, sporcuyu destekleyen geleceğimizin teminatı olan genç nesillerin yetişmesi için yarı olimpik yüzme havuzunu, kapalı spor salonunu, gençlik merkezini, stadyumu ve spor lisesini ilçemize kazandırıyoruz. Tesislerle alakalı tip proje çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaatların yapımı için ihale işlemleri gerçekleştirilecektir” diye konuştu.



Ortamahalle’yi dünya tanıyacak

Akçaabat’ın en önemli turizm merkezlerinden birinin Ortamahalle olduğunu vurgulayan Ekim “Ortamahalle Kentsel SİT alanı sokak sağlıklaştırma projesi 1. etap alanında onaylanan projeler doğrultusunda restorasyon çalışmaları hem sokaklarda hem de tescilli yapılarda devam etmektedir. 1.etap proje alanında 13 tescilli yapı, 11 tescilsiz yapının restorasyonu ile bu yapıların bulunduğu sokaklarda niteliğini kaybetmiş taş duvarlarda yapılmaktadır. Çalışmaların devamında sokakların döşeme kaplamaları ile aydınlatma elemanları da yenilenecektir. Bunun yanında Ortamahalle’de bulunan tarihi St. Michael Kilisesinin restorasyonu tamamlanmış olup; pandemi sonrasında müze olarak hizmete açılacaktır” şeklinde konuştu.



Akçaabat Kültür Merkezi Projesi ihaleye hazır

Başkan Osman Nuri Ekim, Kültür Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat’a yakışır bir Kültür Merkezi binası için proje hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Ekim “Söğütlü Mahallesinde eski Söğütlü Belediye binasının bulunduğu alana yapılacak olan Kültür Merkezi binasının içerisinde; 560 kişilik amfi salon (tiyatro, konser, toplantı vb.), çok amaçlı salon (sergi vb.), fuaye alanı, kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler ve bürolar, kütüphane, kafeterya (kapalı ve açık alan), kapalı otopark, idari ve teknik alanlar bulunmaktadır. Başta Söğütlü, Yıldızlı ve Yaylacık Mahalleleri olmak üzere tüm Akçaabat halkının yararlanacağı Kültür Merkezine binasının ihale işlemleri için süreç başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Fatih Parkı Meydan Düzenleme Projesi

Akçaabat şehir merkezinde Ak Camii önündeki Fatih Parkını yenileyerek nitelikli kullanım alanına dönüştürmeyi planladıklarını kaydeden Ekim “Bu proje ile Akçaabat çok önemli bir meydan kazanarak vatandaşlarımız şehir merkezinde zaman geçirebilecek bir yere daha kavuşmuş olacak. Mevcut alanda peyzaj düzenlemelerinin yanında zemin, kent mobilyaları, ışıklandırma çalışmaları ve engelli rampalarının düzenlenmesi ile “engelsiz ulaşım” çalışmaları yapılacak. Proje kapsamında şehir içi bağlantı yolundaki trafik ve parklanma sorununu da ele alındı. Ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı ve ihale aşamasına kadar gelindi. Yakın zamanda ihale yapılarak inşaatına başlanacak” dedi.



Güney Çevre Yolu kırmızı çizgimiz

“Akçaabat’ta uzun yıllardır sorun haline gelen ulaşım konusunda projeleri takip ediyor bir an önce hayata geçmeleri için gayret gösteriyoruz” diyen Ekim “Özellikle yaz aylarında nüfusun artması ile birlikte hem şehir içi trafiği hem de ana ulaşım yolunun trafiği iki üç kat artmaktadır. Bu hususta geçmiş dönemlerde Pulathane Bulvarı’nın yapımına başlanmıştı. Pulathane Bulvarı inşaatının Derecik Vadisi ile Düzköy Vadisi arasındaki kısım, Yıldızlı Söğütlü arası, tamamlanarak aktif olarak kullanılmaktadır. Yapılan girişimler sonrasında Pulathane Bulvarının Dürbinar Mahallesi ve Ortamahalledeki çalışmaları devam ediyor. Bu alanlardaki kamulaştırma işlemleri tamamlanınca yolun bağlantıları yapılacak. Pulathane Bulvarı inşaatı devam ederken şehrimize kazandırmak istediğimiz, bizim için olmazsa olmazımız, kırmızı çizgimiz olan Güney Çevre Yolu’nun Akçaabat Geçişinin yapılmasıdır. Akçaabat’a Güneyden geçen bir yol kazandırdığımızda; he m şehirler arası trafik rahatlayacak hem de şehir merkezine dikine yollar açılmak suretiyle de şehir içi ulaşım ve trafik sorunu çözüme kavuşmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.



Akçaabat Katlı Otopark Projesi ihale aşamasında

Başkan Ekim, Akçaabat’ın adeta kanayan yarası haline gelmiş otopark sorununu Büyükşehir Belediyesi ile çözüme kavuşturacaklarını kaydederek şunları söyledi:

”Bu kapsamda Trabzon Büyükşehir Belediyemizle istişareler yapılarak İlçemizde mevcut Salı (kadınlar) pazarı olarak bilinen alana katlı otopark projesi hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılacak katlı otoparkın üst kısmında daha modern, sosyal donatıları da olan mevcut nitelikte Pazar yeri oluşturulacaktır. Akçaabat’a kazandıracak olduğumuz katlı otopark sonrasında mevcutta bulunan caddesokak kenarlarındaki parklarla ilgili de gerekli değerlendirme ve düzenlemeler yapılarak şehir içi trafiğin rahatlaması sağlanacaktır.”



Akçaabat Millet Bahçesi

İlçede vatandaşların aileleriyle birlikte zaman geçirebileceği, dinlenebileceği, rahat nefes alabileceği alanlar oluşturmaya gayret gösterdiklerini belirten Ekim “Bu kapsamda Yaylacık Mahallemizde deniz manzaralı Akçaabat Millet Bahçesi yapılarak halkımızın kullanımına sunuldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 9 milyon 600 bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan Akçaabat Millet Bahçesinde, millet kıraathanesi, biyolojik gölet ve çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, çardaklar, süs havuzu, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılar bulunuyor” dedi.

Ekim, Söğütlü Mahallesine kadar gelen doğalgaz hattını diğer mahallelerimize de ulaştırmak için yüklenici firmanın çalışmalarını takip ettiklerini hatırlatarak “Dolğangazın bir an önce ilçemizin tamamına ulaşması için girişimlerimizi yapıyoruz. Pandemi kaynaklı hattın ilerlemesinde gecikme yaşansa da Düzköy deresi ve kara yolu geçişin tamamlanması uzun zaman aldı. Bu zor alanların tamamlanmasının ardından doğalgaz hattının ilerlemesi daha hızlı oluyor. Yaylacık Mahallesi İlk Adım Caddesine kadar evlerine hat çekilen vatandaşlarımız bu yıl doğalgazla ısındılar. Şimdi ise şehir merkezine doğru doğalgaz hattı çelik hatlarla ilerliyor. Amacımız en kısa sürede şehrimizin tamamına doğalgazı ulaştırmaktır. Bu yönde yapılan çalışmaları takip ediyoruz” diye konuştu.

