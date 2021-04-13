Akçaabat Belediye Başkanı Ekim görevdeki 2 yılını değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim görevdeki 2 yılını değerlendirdi

İHA

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim görevdeki 2 yılını değerlendirdi

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim belediye başkanlığı görevindeki iki yılını değerlendirdi.
Daha yaşanılabilir Akçaabat için başlattıkları çalışmalarda iki yılı geride bıraktıklarını belirten Ekim “2019 yılı seçimlerinden önce vadettiğimiz projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalışıyoruz. İlçemize projelerimizi ve yatırımları kazandırmak için her fırsatta Ankara’ya giderek ilgili Bakanlıklarla ve kurumlarla görüşmeler yapıyor, destek talep ediyoruz. Vadettiğimiz projelerin bir kısmını tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk. Bazı projelerimizin inşaat çalışması devam ederken bir kısım projelerimizde de çalışmalarımızı tamamlayarak ihale aşamasına geldik. Yaptığımız bütün çalışmalarımızla örnek alınan belediye olduğumuz gibi yapacaklarımızla da örnek alınmaya devam edeceğiz. Hedefimiz içinde yaşayanların mutlu olduğu dışardan bakanların gıpta ettiği bir Akçaabat’ı inşa etmektir” dedi.

Kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu yapılıyor
Akçaabat merkezden başlayarak Yıldızlı mahallesine kadar devam edecek olan Kesintisiz Bisiklet ve Yürüyüş Yolu projesinin inşaatına başladıklarını belirten Ekim “Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile istişareler yapılarak güzergahtaki aktivite alanları ve fonksiyonlar belirlendi. Yürüyüş ve bisiklet yolunun yanında kafetaryalar, dinlenme alanları, amfi alanı ve etkinlik alanları proje içerisinde yer alıyor. Bunun yanında alandaki plajlara veya etkinlik sahalarına vatandaşlarımızın ulaşabilmeleri ve yapılacak olan ticari işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için proje kapsamında hafif taşıt yolu bulunuyor. Bu yol sadece bu alanlardaki vatandaşların faydalanabileceği bir yol olarak planlanmış olup, ulaşım amaçlı kullanılmayacaktır. Projemiz tamamlandığında YaylacıkSöğütlü ve Yıldızlı sahillerinden bütün vatandaşlarımız faydalanabilecek. Yapımı devam eden kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolu projesinin içerisinde, Yaylacık Mahallesindeki planlanan alanındaki kısma kapalı spor salonu, yüzme havuzu ve gençlik merkezi yapılması için projeler geliştirmiştik. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında Akçaabat’a spor tesislerinin yapımı için protokoller imzalandı. Şehrimizde spor yapan, sporu seven, sporcuyu destekleyen geleceğimizin teminatı olan genç nesillerin yetişmesi için yarı olimpik yüzme havuzunu, kapalı spor salonunu, gençlik merkezini, stadyumu ve spor lisesini ilçemize kazandırıyoruz. Tesislerle alakalı tip proje çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaatların yapımı için ihale işlemleri gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

Ortamahalle’yi dünya tanıyacak
Akçaabat’ın en önemli turizm merkezlerinden birinin Ortamahalle olduğunu vurgulayan Ekim “Ortamahalle Kentsel SİT alanı sokak sağlıklaştırma projesi 1. etap alanında onaylanan projeler doğrultusunda restorasyon çalışmaları hem sokaklarda hem de tescilli yapılarda devam etmektedir. 1.etap proje alanında 13 tescilli yapı, 11 tescilsiz yapının restorasyonu ile bu yapıların bulunduğu sokaklarda niteliğini kaybetmiş taş duvarlarda yapılmaktadır. Çalışmaların devamında sokakların döşeme kaplamaları ile aydınlatma elemanları da yenilenecektir. Bunun yanında Ortamahalle’de bulunan tarihi St. Michael Kilisesinin restorasyonu tamamlanmış olup; pandemi sonrasında müze olarak hizmete açılacaktır” şeklinde konuştu.

Akçaabat Kültür Merkezi Projesi ihaleye hazır
Başkan Osman Nuri Ekim, Kültür Sanat ve Turizm Şehri Akçaabat’a yakışır bir Kültür Merkezi binası için proje hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Ekim “Söğütlü Mahallesinde eski Söğütlü Belediye binasının bulunduğu alana yapılacak olan Kültür Merkezi binasının içerisinde; 560 kişilik amfi salon (tiyatro, konser, toplantı vb.), çok amaçlı salon (sergi vb.), fuaye alanı, kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler ve bürolar, kütüphane, kafeterya (kapalı ve açık alan), kapalı otopark, idari ve teknik alanlar bulunmaktadır. Başta Söğütlü, Yıldızlı ve Yaylacık Mahalleleri olmak üzere tüm Akçaabat halkının yararlanacağı Kültür Merkezine binasının ihale işlemleri için süreç başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.
Fatih Parkı Meydan Düzenleme Projesi
Akçaabat şehir merkezinde Ak Camii önündeki Fatih Parkını yenileyerek nitelikli kullanım alanına dönüştürmeyi planladıklarını kaydeden Ekim “Bu proje ile Akçaabat çok önemli bir meydan kazanarak vatandaşlarımız şehir merkezinde zaman geçirebilecek bir yere daha kavuşmuş olacak. Mevcut alanda peyzaj düzenlemelerinin yanında zemin, kent mobilyaları, ışıklandırma çalışmaları ve engelli rampalarının düzenlenmesi ile “engelsiz ulaşım” çalışmaları yapılacak. Proje kapsamında şehir içi bağlantı yolundaki trafik ve parklanma sorununu da ele alındı. Ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı ve ihale aşamasına kadar gelindi. Yakın zamanda ihale yapılarak inşaatına başlanacak” dedi.

Güney Çevre Yolu kırmızı çizgimiz
“Akçaabat’ta uzun yıllardır sorun haline gelen ulaşım konusunda projeleri takip ediyor bir an önce hayata geçmeleri için gayret gösteriyoruz” diyen Ekim “Özellikle yaz aylarında nüfusun artması ile birlikte hem şehir içi trafiği hem de ana ulaşım yolunun trafiği iki üç kat artmaktadır. Bu hususta geçmiş dönemlerde Pulathane Bulvarı’nın yapımına başlanmıştı. Pulathane Bulvarı inşaatının Derecik Vadisi ile Düzköy Vadisi arasındaki kısım, Yıldızlı Söğütlü arası, tamamlanarak aktif olarak kullanılmaktadır. Yapılan girişimler sonrasında Pulathane Bulvarının Dürbinar Mahallesi ve Ortamahalledeki çalışmaları devam ediyor. Bu alanlardaki kamulaştırma işlemleri tamamlanınca yolun bağlantıları yapılacak. Pulathane Bulvarı inşaatı devam ederken şehrimize kazandırmak istediğimiz, bizim için olmazsa olmazımız, kırmızı çizgimiz olan Güney Çevre Yolu’nun Akçaabat Geçişinin yapılmasıdır. Akçaabat’a Güneyden geçen bir yol kazandırdığımızda; he m şehirler arası trafik rahatlayacak hem de şehir merkezine dikine yollar açılmak suretiyle de şehir içi ulaşım ve trafik sorunu çözüme kavuşmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Akçaabat Katlı Otopark Projesi ihale aşamasında
Başkan Ekim, Akçaabat’ın adeta kanayan yarası haline gelmiş otopark sorununu Büyükşehir Belediyesi ile çözüme kavuşturacaklarını kaydederek şunları söyledi:
”Bu kapsamda Trabzon Büyükşehir Belediyemizle istişareler yapılarak İlçemizde mevcut Salı (kadınlar) pazarı olarak bilinen alana katlı otopark projesi hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılacak katlı otoparkın üst kısmında daha modern, sosyal donatıları da olan mevcut nitelikte Pazar yeri oluşturulacaktır. Akçaabat’a kazandıracak olduğumuz katlı otopark sonrasında mevcutta bulunan caddesokak kenarlarındaki parklarla ilgili de gerekli değerlendirme ve düzenlemeler yapılarak şehir içi trafiğin rahatlaması sağlanacaktır.”

Akçaabat Millet Bahçesi
İlçede vatandaşların aileleriyle birlikte zaman geçirebileceği, dinlenebileceği, rahat nefes alabileceği alanlar oluşturmaya gayret gösterdiklerini belirten Ekim “Bu kapsamda Yaylacık Mahallemizde deniz manzaralı Akçaabat Millet Bahçesi yapılarak halkımızın kullanımına sunuldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 9 milyon 600 bin lira maliyetle 23 bin 25 metrekare alanda yapılan Akçaabat Millet Bahçesinde, millet kıraathanesi, biyolojik gölet ve çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, çardaklar, süs havuzu, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılar bulunuyor” dedi.
Ekim, Söğütlü Mahallesine kadar gelen doğalgaz hattını diğer mahallelerimize de ulaştırmak için yüklenici firmanın çalışmalarını takip ettiklerini hatırlatarak “Dolğangazın bir an önce ilçemizin tamamına ulaşması için girişimlerimizi yapıyoruz. Pandemi kaynaklı hattın ilerlemesinde gecikme yaşansa da Düzköy deresi ve kara yolu geçişin tamamlanması uzun zaman aldı. Bu zor alanların tamamlanmasının ardından doğalgaz hattının ilerlemesi daha hızlı oluyor. Yaylacık Mahallesi İlk Adım Caddesine kadar evlerine hat çekilen vatandaşlarımız bu yıl doğalgazla ısındılar. Şimdi ise şehir merkezine doğru doğalgaz hattı çelik hatlarla ilerliyor. Amacımız en kısa sürede şehrimizin tamamına doğalgazı ulaştırmaktır. Bu yönde yapılan çalışmaları takip ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz Bölgesi’nin ihracat yükünü Trabzon omuzladı Trabzon 2021 yılının ilk çeyreğinde bölgedeki 18 il içinde 349 milyon 652 bin dolarlık ihracat ile ilk sırayı aldı
YEREL HABERLER Karadeniz Bölgesi’nin ihracat yükünü Trabzon ...
Ali Sürmen: Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz
YEREL HABERLER Ali Sürmen: Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz
Ali Sürmen: "Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymalıyız" Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına yeniden adaylığını açıklayan Ali Sürmen: "Genç yönetici sayısı artmalı" "Trabzonspor ruhu altyapıdır" "Transfer yönetmenliği getirmek istiyoruz" "Fenerbahçe'nin istediği şampiyonluk kolay ligde alınmış, İdmanocağı'nın 3 kez Türkiye Şampiyonluğu var" "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz"
YEREL HABERLER Ali Sürmen: "Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya ...
Gölete uçan aracın üstünde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Gölete uçan aracın üstünde mahsur kalan 2 kişi ...
Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaraladı
YEREL HABERLER Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaraladı
Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı
Prof. Dr. Aydın: Salgınla mücadelede en etkin yöntem tam kapanmadır
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Salgınla mücadelede en etkin yöntem ...
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Servislere yatan hasta sayısında artış gözlemleniyor" "Sosyal medyalarda son dönemlerde kişiler yemek paylaşımı, kutlama paylaşımı, doğum günü kutlamalarını paylaşımlarını yapıyorlar, mumlara da bir güzel üflüyorlar" “65 yaş üstünde aşılama oranı çok yüksek bir seviyeye geldik, bu bizim için yüz güldürücü tablo” “65 yaş üstü hastanede yatış oranlarımız oldukça azaldı”
YEREL HABERLER Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Servislere ...
'Anne´ diye öttüğünü öne sürdüğü horozun sahibi: Kesmeye kıyamadık
YEREL HABERLER 'Anne´ diye öttüğünü öne sürdüğü horozun sahibi: ...
Trabzon´da sahilde maske ve plastik atık temizliği
YEREL HABERLER Trabzon´da sahilde maske ve plastik atık temizliği
Trabzonspor'da duraklama dönemi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da duraklama dönemi
‘Anne’ diye bağırdı, kesilmekten kurtuldu
YEREL HABERLER ‘Anne’ diye bağırdı, kesilmekten kurtuldu
Trabzonspor en az gol atıp, yediği sezonlardan birini yaşıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor en az gol atıp, yediği sezonlardan birini ...
Freni boşalan kamyonet çatı ile yol arasında asılı kaldı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyonet çatı ile yol arasında asılı ...
'Anne´ diye öttüğünü öne sürdüğü horozunu kesmedi
YEREL HABERLER 'Anne´ diye öttüğünü öne sürdüğü horozunu kesmedi
2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK:0 - Kocaelispor:0
YEREL HABERLER 2 Lig: Hekimoğlu Trabzon FK:0 - Kocaelispor:0
Trabzon’da “Anne” diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu
YEREL HABERLER Trabzon’da “Anne” diye bağıran horoz kesilmekten ...
Trabzon'da toplu taşımada mobil kolaylık
YEREL HABERLER Trabzon'da toplu taşımada mobil kolaylık
Ekrem İmamoğlu´nun kayınvalidesi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ekrem İmamoğlu´nun kayınvalidesi, son yolculuğuna ...
Fındık ihracatının yüzde 85’i AB ülkelerine Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk: Hedefimiz,Avrupa Birliği dışındaki ülkelere fındık tüketim miktarını artırarak ülkemizin yaptığı ihracatı 2-2,5 katına çıkartmak”
YEREL HABERLER Fındık ihracatının yüzde 85’i AB ülkelerine Ulusal ...
Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
YEREL HABERLER Tezgahlar kültür balıklarına kaldı
TİSAŞ'dan dünyanın 7 kıtasına ihracat TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu: "Pandemide online kanallar üzerinden müşterilerimizle daha sık görüşme olanağı elde ettik" "Dört yeni modelimizi bu yılın ilk döneminde satışa sunmayı planlıyoruz"
YEREL HABERLER TİSAŞ'dan dünyanın 7 kıtasına ihracat TİSAŞ Yönetim ...