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Ramazan’da güveç satışları arttı Pandemi dolayısıyla lokantalarda iftarda güveç yiyemeyecek olan Trabzonlular güveci evine taşıyor

İHA

Ramazan’da güveç satışları arttı Pandemi dolayısıyla lokantalarda iftarda güveç yiyemeyecek olan Trabzonlular güveci evine taşıyor

Ramazan’ın gelmesiyle birlikte güveç satışlarında hareketlenme olurken, pandemi dolayısıyla lokantalarda iftarda güveç yiyemeyecek olan vatandaşlar güveci evine taşımak durumunda kalıyor.
Trabzon’da güveç satışı yapan Mustafa Kaya, Ramazan dolayısıyla güveç satışlarında canlılık yaşandığını belirterek pandemi dolayısıyla lokantalarda iftarda güveç yiyemeyecek olan vatandaşların güveci evlerinde yapmak için güveç kabı aldıklarını söyledi.
Pandemi öncesi Ramazanlar'da lokantaların güveç aldığını şimdi ise lokantalara pek güveç satamadıklarını ifade eden Kaya, “Ufakta olsa güveç satışlarımızda bir canlılık var. Virüsten dolayı piyasa bayağı durgundu ancak Ramazan bereketi esnafa biraz etki etti, şükürler olsun bir canlanma oldu. Lokantaların bize talebi yüklü miktarda oluyordu, vatandaş bir tane alıyordu, lokanta 10 tane alıyordu. Dolayısıyla bundan dolayı biraz etkilendik. Lokantaya, restoranlara gidemeyecek olan vatandaş güvecini evinde yapıyor. Evinde yaptığı için tek tek satışımız oluyor. Önceki yıllara göre satışımız arttı diyebiliriz, buna da şükürler olsun” dedi.

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