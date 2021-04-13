Trabzonspor'dan Yunus Mallı açıklaması

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TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Yunus Mallı´nın çekilen bel MR´ında kas spazmı ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Yunus Mallı´nın sağlık durumuyla ilgili, "Hafta sonu oynadığımız Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlanan oyuncumuz Yunus Mallı´nın çekilen bel MR´ında kas spazmı ve ödem tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2021-04-13 16:45:59



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