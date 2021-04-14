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Trabzonspor´da Seçimli Divan Genel Kurulu ertelendi

DHA

Trabzonspor´da Seçimli Divan Genel Kurulu ertelendi


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, pandemi nedeniyle alınan `toplantıların bayram sonuna kadar yasaklanması´ tedbiri kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinde yapılmasına karar verilen seçimli Divan Genel Kurulu´nun ertelendiği açıkladı.
Bordo-mavili kulübün Divan Başkanlık Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Açıklanan `toplantıların bayram sonuna kadar yasaklanması´ tedbiri nedeniyle, 28 Nisan 2021 de yapılmasına karar verilen `Seçimli Divan Genel Kurulu´ ertelenmiştir. Salgının seyri, camianın beklentileri ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, yeni kongre tarihi ilerde belirlenip camiamıza bildirilecektir. Kongreye hazırlık sürecinde, Divan Başkanlık Kurulu olarak bizleri arayarak ya da aradığımızda bizlere gösterdiğiniz ilgi ve desteğe, gazetelerde ve sosyal medyada bizleri onore eden açıklamalara çok teşekkür ederiz. Bu büyük destek ile camiamızın başarısı için çalışmaya ve haklı davalarının savunucusu olmaya devam edeceğiz" denildi.
Açıklamanın devamında da, "Bu kongre sürecinde de görülmüştür ki; Trabzonspor tarihinde adamcılık, grupculuk ve `kaostan yararlanma´ gibi kavramların arkasına sığınarak organları ve kurulları temsil edenlere iftiralar atmak, haklarında yalan haber yaymak, kendi düşüncelerini taraftara dikte etmeye çalışmak, bunu yapana yarar sağlamadığı gibi kulübümüzün gereksiz tartışmaların içine çekilmesine ve organ / kurulların yıpranmasına sebep olmaktadır. Aday olmayı düşündüğü halde bunu gerçekleştiremeyip, bunu `Siz aday olmayın´ gibi demokratik olmayan talebe dönüştüren bazı üyelerimizin, 2 bin 100 üyemizden sadece beşinin imzası ile bildiri yayınlaması anlamsız bir hamleden öteye gitmemiştir. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Trabzonspor'umuzu tehdit eden sözleri üzerine, Nihat Özdemir'e yerel bir TV kanalındaki mülakatta hak ettiği şekilde cevap veren başkanımız Ali Sürmen'in video kaydını, TFF deki dostlarına gönderip muhbirlik yapan ve başkanımızın ceza alması için ricacı olanların da aynı kişilerin içinde olması tesadüf olmasa gerek. Hiç kimsenin Trabzonspor'un lehine olan tüm düşüncelerin kendinde olduğu ve tek kurtarıcı olduğu iddiasında bulunma hakkı olmadığı gibi "ben yoksam gerisi tufan " deme hakkı da yoktur. 2021 yılının tüm organ/kurulların seçim yılı olduğu değerlendirildiğinde, adaylığı düşünecek arkadaşların demokratik haklarını kullanır iken camiaya ve insan olmaya yakışan üslup ile yarışması camia adına beklentimizdir. Diğer taraftan kongre sürecinde bazı üyelerimiz tüzüğün bazı maddelerinin antidemokratik olduğunu iddia etmişseler de, değerlendirmesinin yapılacağı yerler tüzük kongreleridir. Tüzük kongreleri, camianın taleplerinin Trabzonspor Yönetim Kurulunca değerlendirilip, yine yönetimce tüzük kongresi kararı alınmasıyla gerçekleşir ve genel kurulun kabulü ile de son bulur. Divan'ın tek başına tüzüğü yapabileceği ya da değiştirebileceği gibi algı yaratılması yanlıştır. Tüzükte yapılması düşünülecek değişikliklere ve kongrede kabulü yönünde katkı sağlamaya hazırız. Camia ve Yönetimin belirleyeceği programa göre, divan başkanlık seçimini tüzük tadilatından sonra yapmak kurulumuzca da değerlendirilmeye alınacaktır" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-14 14:57:25

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