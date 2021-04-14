Şehit Eren Bülbül´ün annesini duygulandıran ziyaret



Tolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Maçka ilçesinde, 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) adı kentte gençlik merkezine verildi. Şehit oğlunun adının verildiği merkezi ziyaret eden anne Ayşe Bülbül, tabelada oğlunun fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamadı.

Maçka´da 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Türkiye´yi hüzne boğan olayın ardından Eren Bülbül´ün şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı yürekleri burktu.

Şehit Eren Bülbül´ün adı Trabzon´da Ortahisar ilçesindeki gençlik merkezine verildi. Ayşe Bülbül oğlunun adının verildiği gençlik merkezini ziyaret etti. Merkezi gezerken oğlunun fotoğrafının yer aldığı tabelaya dokunan Ayşe Bülbül, gözyaşı döktü. Acılı anneye Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk tarafından öğrencilerin hazırladığı tablo hediye edildi.

`OĞLUMUN ACISINI HİÇ UNUTAMIYORUM´

Oğlunun adının dünyanın birçok yerinde yaşatıldığı için gurur duyduğunu söyleyen Ayşe Bülbül, "Yavrumun unutulmadığını görmek beni çok mutlu ediyor. Onu unutmayan ve adını yaşatmaya çalışan herkese minnettarım. Allah herkesten razı olsun. Eren´imin sadece Trabzon´da ya da Türkiye´de değil dünyanın dört bir yanında adını yaşatıyorlar. Yavrum için su kuyuları, yetimhaneler açılıyor. Oğlumun acısını hiç unutamıyorum. Eren´imin çektiği çileleri, sırtında taşıdığı o yükleri unutamıyorum. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

`EREN´İN ADININ BURADA YAŞAMASI ÖNEM ARZ EDİYOR´

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise, "Açılışında sayın bakanımız buranın adını Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi olarak koydu. Bu bizim için çok önemli. Şehidimizin annesi bugün merkezimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Eren Bülbül bizim sporcumuzdu. Sporla uğraşan bir kardeşimizdi. Şimdi cesareti ile ön plana çıkmış olan bir kardeşimiz. Ama takdiri ilahi. Maçka ilçemizde vatan hainleri tarafından şehit edildi. Türk genci ülkemiz var oldukça ve bayrağımız dalgalandıkça bizde Eren Bülbüller bitmez. Daha 15 yaşında şehit olan Eren´imizin adının burada yaşaması bizim ve gençlerimiz için büyük bir önem arz ediyor. Bizim için bu gençlik merkezimizin çok büyük bir önemi var. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Tolga SAĞLAM

2021-04-14 15:17:28



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