Şehit Eren Bülbül´ün annesini duygulandıran ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Eren Bülbül´ün annesini duygulandıran ziyaret

DHA

Şehit Eren Bülbül´ün annesini duygulandıran ziyaret


Tolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Maçka ilçesinde, 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) adı kentte gençlik merkezine verildi. Şehit oğlunun adının verildiği merkezi ziyaret eden anne Ayşe Bülbül, tabelada oğlunun fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamadı.
Maçka´da 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Türkiye´yi hüzne boğan olayın ardından Eren Bülbül´ün şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı yürekleri burktu.
Şehit Eren Bülbül´ün adı Trabzon´da Ortahisar ilçesindeki gençlik merkezine verildi. Ayşe Bülbül oğlunun adının verildiği gençlik merkezini ziyaret etti. Merkezi gezerken oğlunun fotoğrafının yer aldığı tabelaya dokunan Ayşe Bülbül, gözyaşı döktü. Acılı anneye Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk tarafından öğrencilerin hazırladığı tablo hediye edildi.
`OĞLUMUN ACISINI HİÇ UNUTAMIYORUM´
Oğlunun adının dünyanın birçok yerinde yaşatıldığı için gurur duyduğunu söyleyen Ayşe Bülbül, "Yavrumun unutulmadığını görmek beni çok mutlu ediyor. Onu unutmayan ve adını yaşatmaya çalışan herkese minnettarım. Allah herkesten razı olsun. Eren´imin sadece Trabzon´da ya da Türkiye´de değil dünyanın dört bir yanında adını yaşatıyorlar. Yavrum için su kuyuları, yetimhaneler açılıyor. Oğlumun acısını hiç unutamıyorum. Eren´imin çektiği çileleri, sırtında taşıdığı o yükleri unutamıyorum. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
`EREN´İN ADININ BURADA YAŞAMASI ÖNEM ARZ EDİYOR´
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise, "Açılışında sayın bakanımız buranın adını Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi olarak koydu. Bu bizim için çok önemli. Şehidimizin annesi bugün merkezimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Eren Bülbül bizim sporcumuzdu. Sporla uğraşan bir kardeşimizdi. Şimdi cesareti ile ön plana çıkmış olan bir kardeşimiz. Ama takdiri ilahi. Maçka ilçemizde vatan hainleri tarafından şehit edildi. Türk genci ülkemiz var oldukça ve bayrağımız dalgalandıkça bizde Eren Bülbüller bitmez. Daha 15 yaşında şehit olan Eren´imizin adının burada yaşaması bizim ve gençlerimiz için büyük bir önem arz ediyor. Bizim için bu gençlik merkezimizin çok büyük bir önemi var. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Tolga SAĞLAM
2021-04-14 15:17:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor´da Seçimli Divan Genel Kurulu ertelendi
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Seçimli Divan Genel Kurulu ertelendi
Oğlunun isminin verildiği gençlik merkezinde duygusal anlar yaşadı Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül oğlunun ismi verildiği Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Oğlunun isminin verildiği gençlik merkezinde duygusal ...
Akçaabat’ta Ramazan’da ihtiyaçlı aileler için iftar yemeği hazırlanıyor
YEREL HABERLER Akçaabat’ta Ramazan’da ihtiyaçlı aileler için iftar ...
Doğu Karadeniz'de vaka sayısında tek düşüş Samsun'da
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de vaka sayısında tek düşüş Samsun'da
Çeltikçi Kuşu’nun göçü yarım kaldı Trabzon’un Maçka ilçesinde ağaçlara takılı halde ölü olarak bulunan kuşu ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı
YEREL HABERLER Çeltikçi Kuşu’nun göçü yarım kaldı Trabzon’un Maçka ...
Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı
YEREL HABERLER Av sezonu bitti, ağlar bakıma alındı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev alev yandı
Trabzonspor'dan Yunus Mallı açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Yunus Mallı açıklaması
Ramazan’da güveç satışları arttı Pandemi dolayısıyla lokantalarda iftarda güveç yiyemeyecek olan Trabzonlular güveci evine taşıyor
YEREL HABERLER Ramazan’da güveç satışları arttı Pandemi dolayısıyla ...
Trabzon'da Ramazan’ın ilk günü balığa rağbet yok Çoğu balıkçı esnafı, sezonu kapatırken, tezgahlarda genellikle kültür balıkları yer alıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da Ramazan’ın ilk günü balığa rağbet yok Çoğu ...
Akçaabat Belediye Başkanı Ekim görevdeki 2 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Akçaabat Belediye Başkanı Ekim görevdeki 2 yılını ...
Karadeniz Bölgesi’nin ihracat yükünü Trabzon omuzladı Trabzon 2021 yılının ilk çeyreğinde bölgedeki 18 il içinde 349 milyon 652 bin dolarlık ihracat ile ilk sırayı aldı
YEREL HABERLER Karadeniz Bölgesi’nin ihracat yükünü Trabzon ...
Ali Sürmen: Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz
YEREL HABERLER Ali Sürmen: Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz
Ali Sürmen: "Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymalıyız" Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığına yeniden adaylığını açıklayan Ali Sürmen: "Genç yönetici sayısı artmalı" "Trabzonspor ruhu altyapıdır" "Transfer yönetmenliği getirmek istiyoruz" "Fenerbahçe'nin istediği şampiyonluk kolay ligde alınmış, İdmanocağı'nın 3 kez Türkiye Şampiyonluğu var" "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz"
YEREL HABERLER Ali Sürmen: "Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya ...
Gölete uçan aracın üstünde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Gölete uçan aracın üstünde mahsur kalan 2 kişi ...
Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaraladı
YEREL HABERLER Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaraladı
Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı
Prof. Dr. Aydın: Salgınla mücadelede en etkin yöntem tam kapanmadır
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Salgınla mücadelede en etkin yöntem ...
Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Servislere yatan hasta sayısında artış gözlemleniyor" "Sosyal medyalarda son dönemlerde kişiler yemek paylaşımı, kutlama paylaşımı, doğum günü kutlamalarını paylaşımlarını yapıyorlar, mumlara da bir güzel üflüyorlar" “65 yaş üstünde aşılama oranı çok yüksek bir seviyeye geldik, bu bizim için yüz güldürücü tablo” “65 yaş üstü hastanede yatış oranlarımız oldukça azaldı”
YEREL HABERLER Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Servislere ...
'Anne´ diye öttüğünü öne sürdüğü horozun sahibi: Kesmeye kıyamadık
YEREL HABERLER 'Anne´ diye öttüğünü öne sürdüğü horozun sahibi: ...
Trabzon´da sahilde maske ve plastik atık temizliği
YEREL HABERLER Trabzon´da sahilde maske ve plastik atık temizliği
Trabzonspor'da duraklama dönemi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da duraklama dönemi
‘Anne’ diye bağırdı, kesilmekten kurtuldu
YEREL HABERLER ‘Anne’ diye bağırdı, kesilmekten kurtuldu
Trabzonspor en az gol atıp, yediği sezonlardan birini yaşıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor en az gol atıp, yediği sezonlardan birini ...