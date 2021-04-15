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Özer Bayraktar: Başarının geleceğine inanıyorum

DHA

Özer Bayraktar: Başarının geleceğine inanıyorum


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Trabzonspor´un da Abdullah Avcı´nın da Türk futbolundan alacağının olduğunu belirterek, "Trabzonspor ve Abdullah Avcı bu noktada birleşmiştir. Başarının geleceğine inanıyorum" dedi.
Bordo-mavili kulübün Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, geçen sezonki planlamaları, bu sezonki durumları ve gelecekteki hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu. Geçen sezon kısmetsizlikler yaşadıklarını kaydeden Bayraktar, "Geçtiğimiz sezon başındaki planlamamız şuydu; Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynar ama bunu yaparken de kulüp ekonomisini ön planda tutar. Bu planlamamız doğru bir biçimde ilerledi. Hatta öyle bir duruma geldik ki; takımın verdiği enerji bizi çok farklı noktalara taşıdı. Emeklerimizin karşılığını alıyorduk ki kısmetsizlikler yaşadık. Sakatlıklar ve pandemi süreci bizi çok olumsuz etkiledi. Ayrıca o sürece taraftarımızla devam etseydik, o büyük güçle bugün inanılmaz duygular yaşıyor olacaktık" diye konuştu.
"TARAFTARLARIMIZLA BULUŞTUĞUMUZDA BAMBAŞKA HAVAYA BÜRÜNECEĞİZ"
Bu sezon lige istedikleri gibi başlayamadıklarını kaydeden Bayraktar, bu konuda şunları söyledi:
"Ancak sonrasında gerek Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Avcı´nın gelmesiyle, sonrasında da takımımıza takviye ettiğimiz futbolcularla büyük ilerleme kaydettik. Bugün Süper Lig´de yine yarışın içindeyiz, yine taraftarlarımızın mutluluğu ve gururu için mücadele ediyoruz. Umuyorum ki daha da iyi olacağız. Özellikle pandeminin sonlanması ve taraftarlarımızla buluştuğumuzda, bambaşka bir havaya bürüneceğimizi düşünüyorum."
"AVCI´NIN DA TRABZONSPOR´UN DA TÜRK FUTBOLUNDAN ALACAĞI VAR"
Teknik direktör Abdullah Avcı´yı uzun yıllardır görev aldığı yerlerde takip ettiğini belirten Bayraktar, "Başarılı ancak başarılarını taçlandıramamış bir kişi olarak görüyordum. İlkeli, karşı tarafa kendi düşüncesini aktaran ve sinerji yaratan bir karakteri var. Zaten oyucu grubunun geri dönüşleri de bu düşüncemi teyit eder nitelikte. Bazen insanların ve kurumların futboldan, özellikle Türk futbolundan manevi olarak alacakları olur. Sayın Abdullah Avcı ve Trabzonspor bu noktada birleşmiştir. Trabzonspor'un da Sayın Abdullah Avcı´nın da Türk futbolundan alacağı var. Ben başarının geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-15 10:09:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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