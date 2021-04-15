(ÖZEL) Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: Trabzonspor camiası çok bedel ödedi



"Sörloth'un gitmesi ve hoca değerlendirmesi düşüşe neden oldu"

"Sadece hazır yabancı futbolcularla Trabzonspor'un geleceği olamaz"

"Kulüpler bu transfer politikalarıyla batağa gider"Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)Trabzonspor'da yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan mevcut Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un divan başkanlık seçimlerinin üç yılda bir şubat aylarında yapıldığını hatırlatan Sürmen, "Bu sene de şubat ayında yapılması gerekiyordu ancak pandemi nedeniyle yapmamıştık. İçişleri başkanlığının son genelgesi ile biraz esneklik kazandırıldı" dedi.

"SORLOTH'UN GİTMESİ VE HOCA DEĞERLENDİRMESİ DÜŞÜŞE NEDEN OLDU"

Geçen yıl kaçan şampiyonluğun ardından forvet oyuncusu Sörloth'un takımdan ayrılması ve yapılan teknik direktör tercihinin düşüşe neden olduğunu belirten Sürmen, şöyle devam etti:

"Geçen sene şampiyonluğu kaybetmemiz, kaybettirilmemiz değerlendirildiğinde, sezon sonu da çok önemli bir santrforumuzu gönderdik. Dolayısıyla bu sezon takımda bir düşüş oldu. Belki orada bir hoca değerlendirmesi de bu düşüşe neden oldu. Fakat Abdullah Avcı'nın gelmesiyle biraz çıkışa geçtik. Neticede yapılan iki transfer katkı sağlama yönünde önemliydi. Bakasetas'tan da arzu edilen performansı ve neticeleri aldık. Biz daima yukarıda hedefleriz ancak, sezona başladığımızda ki pozisyonumuzu, alt sıralardaki yerimizi düşünürken bize de deseydiler ki 'sezon sonuna doğru ilk 4'te olacağız', 'inşallah' derdik. Ama şimdide bizim üstümüzdekiler puan kaybediyor. Biz de kaybedince 'sanki bu sene de bu olabilirdi' diyoruz ve bu da Trabzonspor'un hep iddialı bir takım olduğunu gösteriyor. Taraftarımızın buna zaman zaman üzülse de mutluluk duyması lazım. Ekonomik olarak baktığımız zaman Trabzon bir Adana, Eskişehir, İzmir değil. Bizim öyle bir sanayimiz de yok. Ama bizim bir Trabzonsporumuz var ki, her yıl ligde iddialı. Bundan mutlu olmayı bilmemiz lazım."

"SADECE HAZIR YABANCI FUTBOLCULARLA TRABZONSPOR'UN GELECEĞİ OLAMAZ"

Transfer politikasının değişmesi gerektiğine dikkat çeken Sürmen, bu konuda şunları söyledi:

"Altyapı bizim için çok önemli. Transfer politikalarımızı yeniden gözden geçirmemiz lazım. Altyapı derken sadece Trabzonspor'un altyapısı olarak bakmamamız lazım. Anadolu'da ümit milli seviyesine gelmiş veya alt takımlarda oynayan oyuncuları doğru takip etmemiz lazım. Ümit millideki bir oyuncu Fenerbahçe, Galatasaray'a giderse yedek kalacağını düşünebilir. Ama 'Trabzonspor'a gidersem orada banko oynayabilirim' diye düşünür. Bu sene Berat bizi tercih etti. Daha önce de bu tür futbolcularımız oldu. Selçuk İnan, Onur gibi oyuncular geldi, Trabzonspor'u tercih etti. Biz buralara bakacağız. Kendi altyapımızı da çok daha güçlü yapacağız ki Trabzonspor'un geleceği olsun. Sadece hazır yabancı futbolcularla Trabzonspor'un geleceği olamaz. Aldığınız yabancı bir futbolcuyu 3 milyona alır, 4-5 milyona satabilirsiniz. Ama genç bir oyuncu 500 bin Euro'ya yetiştirir, 9-10 milyon Euro'ya satarsınız. Arada çok büyük farklar vardır. Büyük paralar yetiştirdiğinizden kazanılır. Transfer politikanız da mutlaka yabancı da olacaktır. Biz iddialı bir takımız. Biz de oynayan futbolcu yerine uygun bir futbolcu olacak ama gözümüz hep dışarıda olmayacak."

"TRABZONSPOR CAMİASI ÇOK BEDEL ÖDEDİ"

Sürmen, Trabzonspor'un FIFA şikayeti ve bu konudaki açıklamalarından dolayı disipline sevk edilmesiyle ilgili olarak da şunları dedi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bir karar verdi. 'Atanmış kurullar taraflı olur' dedi. Bizdeki kurullara baktığımız zaman, federasyonun statüsünde de başkan tarafından liste teklif edilir ve yönetim kabul eder. Davul da, tokmak da aynı yerde. Bu atanan kurulların süreleri başkanın süresiyle sınırlıdır. Bu kurulların tarafsız olması mümkün mü? Bu kurullar taraf oluyorlar. Sayın başkanımız Ahmet bey de bu konuda ısrarcı oldu ve konuyu FIFA'ya taşıdı. Bu taşıma konusunda da kulüpler birliği başkanımızı destekledi. Buna rağmen bir federasyon başkanına yakışmayan üslupla Trabzonspor'a tehditvari konuştu ve lisans iptaline gideceğinden bahsetti. Aynı başkanı soruyorum. Yazın transferler yapılırken Kasımpaşa kulübü başkanının 'Başka takımlar lehine onları güçlendirmek adına futbolcu verdik' diye cümleleri var. Bu ne demektir? Yapılan bu transferlerde tarafların Fenerbahçe ve Galatasaray'ı güçlendirmek için hülle yaparak, onların transfer limitlerini gizli tutarak, onun aşılıp da lisansının iptal edilmesini engellemek için hülle yapmaktır. Biz bunu federasyona yazıyla bildirdik ve talimatlara aykırılığı anlattık. Bize cevap vermeyen federasyon biz bunları eleştiriyoruz, bu haklı konuları dile getiriyoruz diye beni de disipline sevk etti. Trabzonspor camiası çok bedel ödedi. Haksızlık karşısında insanlarımız intihar etti. Şampiyonluklarımız çalındı. Beni disipline vermişsin, divan başkanı olarak bana ne yaparsın? O kadar çok bedel ödeyen var ki, biz de bedel öderiz, feda olsun."

"KULÜPLER BU TRANSFER POLİTİKALARIYLA BATAĞA GİDER"

Federasyon transferlerle ilgili yeterli bir tahdit koymadığını ifade eden Sürmen, "Kulüpler bu transfer politikalarıyla batağa gider. Mutlaka ya federasyon talimatla, ya da kulüpler yönetmelik çıkarıp buna bir standart koymalı. Biz Trabzonspor olarak tüzük tadilatımıza uygun şekilde yönetmelikler çıkarmak istiyoruz. Yani bir kulüp transfer yapacaksa standartları ne olacak? Yeniden icat etmeye gerek yok. İngiltere'de var bu. Alınacak futbolcunun yaşın ne olacak? Milli olacak mı, olmayacak mı, hangi kategorilerde oynamış olacak? Özellikle yabancı futbolcu çöplüğüne dönen Türkiye'de bunu engelleyecek yönetmelikleri mutlaka yapmak gerekir. Biz Trabzonspor divan başkanlığı olarak bu konuda bir çalışma başlattık. Yönetimle de bu konuda istişarelerimiz var. İnşallah başarıp bu transfer yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin tamamını çıkarmayı arzuluyoruz" diye konuştu.

"KULÜPLER SAMİMİYSE İMZA TOPLANIP FEDERASYON KONGREYE GÖTÜRÜLÜR"

Bütün kulüplerin federasyona yönelik şikayetlerinin olduğunu, bunda samimilerse imza toplayarak federasyonun kongreye götürülebileceğini kaydeden Sürmen, "Bütün takımların şikayetlerinin samimi olabilmesi için o zaman federasyonun kongreye götürülmesi yönünde herkesin sabırlı olması lazım. Federasyon kongre kararı almıyormuş, almasın. Siz delegeler olarak toplanın, kongre kararı alın. Federasyon bunu da mı engelleyecek? Özellikle Anadolu kulüplerinde sıkıntı var. Trabzon'da Trabzonsporlu olmayan birisi kulüp başkanı olamaz ama, Anadolu kulüplerinde kulüp başkanlarının birinci kulübü başka belki de. İkinci kulübü Ankara, İstanbul'dan bir takım. Böyle olunca da bir kırılma noktası, aşılması gereken bir nokta var. Bu aşılamıyor. Bütün kulüpler samimiyse, imza toplanır, federasyon kongreye götürülür" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ali Sürmen'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR

2021-04-15 10:34:56



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