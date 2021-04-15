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Mor Yayla'nın Mavi Yıldız çiçekleri açtı Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda Nisan ayında açan meşhur Mavi Yıldız Çiçekleri ile yayla mora bürünmeye başladı

İHA

'Mor Yayla' ismi ile tanınan Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda Nisan ayında açan meşhur Mavi Yıldız Çiçekleri ile yayla mora bürünmeye başladı. Her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği mor yayla son bir yıl Korona virüs tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü.

Mor Yayla'nın Mavi Yıldız çiçekleri açtı Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda Nisan ayında açan meşhur Mavi Yıldız Çiçekleri ile yayla mora bürünmeye başladı

'Mor Yayla' ismi ile tanınan Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda Nisan ayında açan meşhur Mavi Yıldız Çiçekleri ile yayla mora bürünmeye başladı. Her yıl binlerce vatandaşın ziyaret ettiği mor yayla son bir yıl Korona virüs tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü.
Yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili'ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki yayla, mor görüntüsüne yeniden kavuşmaya başladı. Karların erimeye başlaması ile mora bürünen Kadıralak Yaylası Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle ilgi göremedi. Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yerlerinden biri olan Kadıralak Yaylası sessizliğe bürünürken, yaylaya gelen az sayıda vatandaş yaylanın mavi yıldız çiçekleri ile maviye boyanmaya başladığını görünce manzaranın ve güzel havanın tadını çıkardı.
'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği yayla geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilmişti. Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren 'Mavi yıldız' çiçekleri ile meşhur yaylanın, yapılacak yapay gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Yayla estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir turizm merkezi olmaya aday olarak gösteriliyor.

“Çiçekleri merak edenler buraya akın ediyordu”
Yöre sakinlerinden Ali İhsan Bektaş, mavi yıldız çiçeklerinin her yıl Nisan aylarında kendini gösterdiğini belirterek “1520 gün kendini gösteriyor. Don olayı olmasaydı bu mavi ton daha güzel gözüküyordu. 2 yıl önce burada yaklaşık 20 bin kişi vardı. Çiçekleri merak edenler buraya akın ediyordu. Pandemiden dolayı 1 yıldır gelen yok gibi. Ayrıca buraya gölette yapılacak. Turizme açılarak daha farklı, güzel bir yayla konumuna gelecek. Bu çiçeklerin ömrü maksimum 20 gün. 2 hafta sonunda solmaya başlıyor” dedi.
Gülbahar Bektaş ise mavi yıldız çiçekleri ile Kadıralak Yaylası’nın meşhur olduğunu dile getirerek “Şuan çiçekler tamamen açmadı. Eğer havalar güzel olursa görsel bir şölen oluyor” şeklinde konuştu.
Ailesi ile birlikte yaylayı ziyaret eden Sezai Çavuş da, “12 yıldır bu yaylanın doğasını, güzelliğini görüyoruz. Bu çiçekler yaklaşık 15 gün kendini gösteriyor. Ailemle birlikte gezmeye geldik. Pandemiden dolayı dışarı zaten çıkamıyoruz, değişiklik olsun diye buraya geldik. Bu güzelliği yaşayalım dedik. Pandemiden önce bu çiçekler açtığında bu yayla çok kalabalık oluyordu” ifadelerini kullandı.

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