Kadıralak Yaylası, bu yıl da mora büründü



İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Tonya ilçesinde, 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor renkle kaplandı.

Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor rengini aldı. Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeklerinin yetiştiği yayla, bu yıl da mora bürünmeye başladı. İlkbaharın gelmesiyle yeşilin farklı tonlarının ortaya çıktığı yayla, mavi yıldız çiçekleriyle kaplanıyor. Yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar da yaylaya tur programları düzenlemek için harekete geçti. Mavi yıldız çiçekleri yaylada, ortalama 3 hafta süreyle görülebilecek.

TABİAT PARKI İLAN EDİLMİŞTİ

Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesi bulunan, ince uzun yapraklı çiçek, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu endemik bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, 'tabiat parkı' ilan edilmişti. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Tonya İnan KALYONCU

2021-04-15 13:25:27



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