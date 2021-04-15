Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 35´inci haftasında cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından 5´e 2 çalışması, turnuva ve çift kale maç yapıldı. Antrenman şut çalışması ile son buldu. Yunus, Trondsen ve Ekuban´ın salonda, diğer tüm oyuncuların ise takımla çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-04-15 19:52:10



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