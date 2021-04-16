Denizlerde av yasağı başladı, balık hali sessizliğe büründü

Denizlerde av yasağı 15 Nisan’da başlamasının ardından Trabzon Toptancı Balık Hali sessizliğe bürünürken, kıyı balıkçıların az miktarda getirdiği balıklar mezat usulüyle satışa sunuluyor. Bu sezon hamsinin ince olmasından dolayı av yasağı uygulaması balıkçıları olumsuz etkilerken palamut avı az da olsa yüzleri güldürdü.

Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer sezonun hem balıkçı açısından hem de esnaf açısından iyi geçmediğini belirterek umutlarını gelecek sezona bıraktıklarını söyledi. Bu sezon özellikle hamsinin ince olmasından dolayı yeterli avlanma olmadığını belirten Denizer, yıllar sonra da ilk kez bu yıl Gürcistan’dan Türkiye’ye hamsi gelmediğini söyledi.



“Bu sezon hem balıkçı açısından hem de esnaf açısından geçen yıllara oranla kötü geçti”

Sezonun önceki yıllara oranla kötü geçtiğini belirten Denizer, “Balıkçı açısından geçen yıllara oranla bu yıl kötü geçti. Palamut iyi geçti ancak hamsi istenilen gibi olmadı. Bu sene çok hamsi vardı ancak ince olduğu için balıkçılar tutamadı. Bu anlamda sıkıntı oluştu. Esnaf açısından da onlarda güzel hamsiyi bulamayınca istenilen şekilde satış yapamadılar. Daha önceki yıllara oranla bu sezon kötü geçti. Artık umudumuz önümüzdeki sezon. Bu yıl ince olan ve karasularımızda kalan hamsinin önümüzdeki sezon çok daha bol olacağını tahmin ediyoruz” dedi.



Yıllar sonra ilk kez

Yaklaşık 25 yıl üzerine Gürcistan’dan Trabzon'a hemen hemen hiç hamsi gelmediğini belirten Denizer, “Karadeniz’de olan hamsi tamimiyle ince olduğundan ve Gürcistan’a da buradan ince hamsi gittiği için oralarda Türkiye’ye iri hamsi hiç gelmedi. Yıllardan beri ilk defa Gürcistan’dan Türkiye’ye hiç hamsi gelmedi” diye konuştu.



Balıkçılar Moritanya'ya gidecek

Teknelerin artık gelecek sezon için hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Denizer, bunlardan bir kısmının Moritanya’ya gideceğini belirterek, “Artık sezon bitti, tekneler bakımlarını yaparak önümüzdeki sezona hazırlık yapacak. Moritanya’ya gidecek tekneler de var. Ancak Moritanya’ya gidecek olan tekneler daha faklı tekneler. Üç beş yıldan beri Moritanya’ya giden tekneler var. Oranın iklim şartlarını kaldırabilecek olan tekneler genelde oraya gidiyorlar. Artık Türkiye’de bulunan balıkçı sektörü yurt dışına taşmaya başladı. Bu da Türk balıkçıları için iyi bir durum” ifadelerini kullandı.

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