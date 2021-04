Abdülkadir Ömür: Hatayspor maçı kadrosunda olmayı umuyorum

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor Kulübü, uzun süreli sakatlığını atlatıp, takıma geri dönen Abdülkadir Ömür için, '10'un geri dönüş hikayesi' başlığıyla sosyal medya hesaplarından video paylaştı. Ömür, yayınlanan videoda, yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçında kadroda olmayı umduğunu belirtti.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, yarın oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşması ile takıma geri dönmeye hazırlanıyor. Ligde son 14 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 21 yaşındaki genç oyuncu için, bordo-mavili kulüpten de '10'un geri dönüş hikayesi' başlığıyla sosyal medya hesaplarından video paylaşımı yapıldı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI HAYALİM VAR"

Videoda Abdülkadir Ömür'ün tedavi süreci, çalışmaları ve açıklamalarına yer verildi. Ömür, buradaki açıklamasında sakatlık yaşadığı Konyspor maçından sonra çok sıkı çalıştığını belirterek, "Her gün 3-4 saatlik bir tedavi sürecinden geçtim. Daha erken dönebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Futbolu ve takım arkadaşlarıyla oynamayı çok özledim. Avrupa Şampiyonası hayalim var. Tekrar güçlü bir şekilde geri dönüp Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Kendimi ve Trabzonspor'u orada temsil etmek istiyorum" dedi.

"KEMİK SESİNİ DUYDUM"

Sakatlandığı anı da anlatan genç oyuncu, "Kemik sesini duymuştum. Ani bir baş dönmesi oldu. Kıvranarak ayağımı Ömer Ali'nin kalçasının altından çıkarmaya çalışmıştım. Hiç beklemiyordum açıkçası. Özellikle kontratağa, gol bulabiliriz diye gidiyorduk" diye konuştu.

"HATAYSPOR MAÇINDA KADRODA OLMAYI UMUYORUM"

Abdülkadir Ömür, takıma dönüşüyle ilgili olarak da, "Hatayspor maçında kadroda olmayı umuyorum. Her şey çok güzel gitti, çok çalıştım. Şimdi çalışmanın karşılığını almak istiyorum. Daha erken dönmek için saatlerce çalıştık. Şimdide takıma adaptasyon sürecim var inşallah en kısa zamanda adapte olur ve forma bulabilirim" ifadelerini kullandı.

