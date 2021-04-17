Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordomavililerin 10'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Pablo'nun ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

22. dakikada Bakasetas'ın indirdiği topla birlikte rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan ceza sahası içine giren Djaniny'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'in üstünden ağalarla buluştu. 10

45. dakikada Rayane Aabid'in ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı



Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ali Saygın Öğel xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Uğurcan xx, Serkan Asan xx, Edgar le xx, Hosseini xx, Marlon xx, Abdulkadir Parmak xx, Baker xx, Bakasetas xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme x, Djaniny xx

Yedekler: Erce, Hüseyin, Kamil Ahmet, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Berat, Flavio, Abdülkadir Ömür, Safa Kınalı

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Hatayspor: Munir x, Popov x, Yusuf Abdioğlu x, Pablo x, Katranis x, Rayane Aabid xx, Riberio x, Kamara xx, Adama Traore x, Boupendza x, Diouf xx

Yedekler: Akın, Ekrem, Burak, Sackey, Claude Billong, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Djaniny (dk. 22) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Bakasetas, Baker (Trabzonspor)

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