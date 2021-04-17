Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: 1-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)STAT: Medical Park
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk.66 Flavio), Yusuf (Dk.89 Kamil Ahmet), Bakasetas, Nwakaeme (Dk.79 Berat), Djaniny (Dk.89 Abdülkadir Ömür)
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf (Dk.85 Billong), Santos, Katranis, Ribeiro (Dk.69 Muhammed), Aabid (Dk.85 Akomadi), Kamara (Dk.89 Burak Can), Traore, Boupendza, Diouf
GOLLER: Dk.22 Djaniny (Trabzonspor) Dk.90+6 (P) Boupendza (Atakaş Hatayspor)
SARI KARTLAR: Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf (Trabzonspor) Santos, Ribeiro, Yusuf, Boupendza, Traore (Atakaş Hatayspor)Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor ligde galibiyet özlemini 4, Hatayspor ise 3 maça çıkardı.
8´inci dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Aabid´in penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda Uğurcan köşede yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
22´nci dakikada Djaniny orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girip sol çaprazdan vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
32´nci dakikada Kamara´nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği yandan dışarıya çıktı.
45+1´inci dakikada Aabid´in sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Diouf´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
78´inci dakikada Yusuf orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp sağ taraftan ceza sahasına girdi, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Munir son anda ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
84´üncü dakikada Yusuf´un sağ kanattan kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.
90+2´nci dakikada Boupendza ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
90+4´üncü dakikada Diouf penaltıyı kullanırken, Uğurcan ayağıyla son anda topu çıkarmayı başardı ancak yapılan VAR incelemesi sonrası Kanil Ahmet'in vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltı tekrarlandı.
90+6´ncı dakikada bu kez topun başına Boupendza geçti ve meşin yuvarlak Uğurcan´ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-17 18:14:25
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