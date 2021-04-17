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Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından


Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, üst sıraları düşünüp kazanmak isterken, son anlarda gelen golün kendilerini üzdüğünü söyledi.
Ligin iyi takımlarından, atlet oyunculardan kurulu geçiş takımı Hatayspor ile oyunun bütününün genel olarak dengeli geçtiğini belirten Abdullah Avcı, "Oyunun bazı bölümlerinde biz, bazı bölümlerinde ise Atakaş Hatayspor devreye girdi. Geçişten bir gol attık. İkinci yarı itibariyle rakip daha fazla topa sahip oldu. 1-2 tane girdiği pozisyon var. Bizim de 1-0 da sonra koparacağımız pozisyonlar oldu. Uzatmanın son dakikalarda, taç atarken ayağımızın altından kaçırdığımız top ve sonra dönüşünde penaltı verilen pozisyonla berabere kaldık. Kazanmak istiyorduk. 3 haftadır özellikle oyunun biraz daha geliştiği, berabere biten pozisyonlarda bugün kazanıp `üçüncülük için yarışabilir miyiz, ikinciliğe kendimizi atabilir miyiz?´ diye düşünürken son saniye de gol yemek üzdü" dedi.
"HAKEMLERLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUM, CANIMIZ YANIYOR"
Avcı, hakem hakkında konuşmadığını ve alışık olmadığını kaydederek, şöyle devam etti:
"Sarı kart görmeye de alışık değilim. İkinci sarı kartı yine Zorbay hocadan gördük, bu beni üzüyor. Bu şekilde muhatap olmak istemiyorum. Takdir haklarına baksınlar, penaltı tartışılabilir, tekrar doğrudur, olabilir. Ben hafta içinde teknik taktik çalışıyorum. Oyunu soğutmak, hakeme bağırmak, hakemin üstüne gitmek gibi provokasyonlara çalışmıyorum. Bunu oyunun başından takip edeceksiniz ona göre kartları erken çıkaracaksınız. Bana çıkardığın gibi. Lütfen ben nasıl dersime çalışıyorsam, onlar da hem oyuncular hem takımlarla ilgili çalışsınlar. Sarı kart gördüğüm için üzgünüm. Hakem camiası ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmek istemiyorum. Bizim de canımız yanıyor. Bugün söylediklerim beraberlikle alakalı da değil. Bu oyunun hızını biz teknik adamlarla hakemler hızlandıracak veya topun oyunda kalma süresini arttıracaklar. Oyunun başından sonuna kadar bu noktada eksiklikler gördüm."
Avcı, takımda en önemli bugün görülen eksiklik konusunda bir soru üzerine de, "Bugün en büyük eksiklik yüksek enerji ile beraber daha coşkulu oynayabilirdik. Buna rağmen oyun ortada dengeliydi" yanıtını verdi.
ÖMER ERDOĞAN: SON DAKİKADA ALINAN 1 PUAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise son dakikada 1 puan almalarının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, "Çünkü maçın tüm genelini değerlendirmem gerekiyorsa ilk yarıda neredeyse kalemize top gelmedi. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalışırken topun bizde kalmasını sağladık. Üçüncü bölgede kaptırdığımız toplarla çok çabuk baskı uygulayarak rakibi hücuma çıkartmamaya çalıştık. Maalesef çok basit gol yediğimiz dönemden sonra, 1-0 geriden maçı tekrar çevirmek için oyuncu arkadaşlarımız maçın son dakikasına kadar sürekli arayış içindeydi. Sürekli gol pozisyonu üretmeye çalıştı. Girdiğimiz pozisyonlarda oldu, değerlendiremedik. Son dakika kısmet oldu. Oyuncularımız tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Mütevazi ve dar bir kadroyla mücadele ediyoruz. Sayısal anlamda çok alternatifli oyuncu grubumuz yok ama zaman zaman az oynayan genç oyuncularımıza görev verdiğimiz zaman o oyuncular sahaya çıkıyorlar, takım için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bir kez daha oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı'nın açıklamaları
Ömer Erdoğan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-17 19:09:24

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