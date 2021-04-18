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Trabzon’da son 7 yıldaki balık miktarı 40 milyon kilograma yaklaştı Trabzon Toptancı Balık Hali’ne son 7 yılda 38 milyon kilogramın üzerinde balık gelirken, bunun 26 milyon kilogramdan fazlasını hamsi oluşturdu. Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer “Bu miktar inanılmaz çok az”

İHA

Trabzon’da son 7 yıldaki balık miktarı 40 milyon kilograma yaklaştı Trabzon Toptancı Balık Hali’ne son 7 yılda 38 milyon kilogramın üzerinde balık gelirken, bunun 26 milyon kilogramdan fazlasını hamsi oluşturdu. Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer “Bu miktar inanılmaz çok az”

Trabzon Toptancı Balık Hali’ne, son 7 yılda 38 milyon 143 bin 407 kilogram balık gelirken, bunun 26 milyon 226 bin 630 kilogramını hamsi oluşturdu.
Trabzon Toptancı Balık Hali’ne son 7 yılda gelen balık miktarında inişli çıkışlı yıllar yaşanırken en fazla hamsi, 5 milyon 165 bin 775 kilogram ile 1 Eylül 201515 Nisan 2016 arasındaki av sezonunda yaşandı. Son 7 yılda balık haline, 26 milyon 226 bin 630 kilogram hamsi, 7 milyon 241 bin 265 bin kilogram istavrit, 4 milyon 675 bin 512 kilogram palamut geldi.
Toptancı Balık Hali’ne 1 Eylül 202015 Nisan 2021 tarihleri arasındaki av sezonunda, 3 milyon 376 bin 455 kilogram hamsi gelirken bunu 768 bin 400 kilogram ile palamut, 483 bin 535 kilogram ile istavrit takip etti.
Trabzon Toptancı balık Hali’nde son 7 yılda gelen balık miktarları yıldan yıla değişirken özellikle palamut miktarı şaşırttı. En fazla hamsi sezonu 5 milyon 165 bin 800 kilogram ile 1 Eylül 2015 15 Nisan 2016 tarihleri arasındaki av sezonunda yaşanırken, en az palamut sezonu ise 4 bin kilogram ile 1 Eylül 201915 Nisan 2020 tarihleri arasındaki av sezonunda yaşandı.
1 Eylül 2014 15 Nisan 2015 tarihleri arası av sezonunda Trabzon Toptancı Balık Hali’ne 2 milyon 765 bin 550 kilogram hamsi, 985 bin 370 kilogram istavrit, 399 bin kilogram palamut gelirken, 1 Eylül 2015 15 Nisan 2016 tarihleri arası av sezonunda 5 milyon 165 bin 800 kilogram hamsi, 1 milyon 523 bin kilogram istavrit, 40 bin 425 kilogram palamut geldi.
Son 7 yılda Trabzon Toptancı Balık Hali’ne en fazla palamut, 2 milyon 137 bin 860 kilogram ile 1 Eylül 2016 15 Nisan 2017 tarihleri arasındaki av sezonunda geldi.
Buna göre, Trabzon Toptancı Balık Hali’ne 1 Eylül 2016 15 Nisan 2017 tarihleri arasındaki av sezonunda, 3 milyon 726 bin 670 kilogram hamsi, 644 bin 450 kilogram istavrit, 2 milyon 137 bin 860 kilogram da palamut geldi. 1 Eylül 201715 Nisan 2018 av sezonunda 3 milyon 934 bin 425 kilogram hamsi, 1 milyon 402 bin 440 kilogram istavrit, 189 bin 100 kilogram palamut geldi. 1 Eylül 201815 Nisan 2019 tarihleri arasındaki av sezonunda 3 milyon 164 bin 850 kilogram hamsi, 1 milyon 576 bin 930 kilogram istavrit, 1 milyon 136 bin 720 kilogram palamut geldi.1 Eylül 201915 Nisan 2020 tarihleri arasındaki av sezonunda 4 milyon 92 bin 100 kilogram hamsi, 625 bin 280 kilogram istavrit, 4 bin kilogram palamut gelirken 1 Eylül 202015 Nisan 2021 av sezonunda 3 milyon 376 bin 455 kilogram hamsi, 483 bin 535 kilogram istavrit 768 bin 400 kilogram da palamut geldi.
Miktar çok az
Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer, son 7 yılda Trabzon Toptancı Balık Hali’ne gelen balık miktarının az olduğunu belirterek özellikle insan yiyeceği olarak tüketilen hamsinin fabrikalara verilmesine üzüldüklerini söyledi.
Trabzon Toptancı Balık Hali’ne son 7 yılda yaklaşık 40 milyon tonu bulan balık miktarının inanılmaz çok az olduğunu ifade eden Denizer, “ Denizer, “Bu miktar çok az. İnanılmaz az. İnsan yiyeceği olarak tüketilmesi gereken hamsinin fabrikalara verilmesine üzülüyorum. Tabi ki fabrikalara da fazlası gidecek ancak tutulan balığın miktarı çok az olduğu göz önünde. İnsan gıdası olarak tüketilmesinden yanayız. Geçen yıl Karadeniz’de 400 bin ton civarında rezerv denildi. Avlanan balık miktarı insan yiyeceği olarak 26 bin ton buraya gelen. Bu sene fabrikalarda iş yapamadı. Çok ince hamsi olduğu için önümüzdeki yıl hamside patlama olacak diye düşüyorum” diye konuştu.

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