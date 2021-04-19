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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor

DHA

Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) -SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1016 Nisan tarihli, illerin nüfusa oranla Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Buna göre Doğu Karadeniz´den en fazla vaka artışı Bayburt'ta yaşandı, azalan tek şehir ise Samsun oldu.
İllere göre haftalık 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Doğu Karadeniz'de vaka oranında en fazla artışın yaşandığı il bir kez daha Bayburt oldu. Geçen haftaya oranla yüzde 20,41'lik yükselişin yaşandığı Bayburt'ta, güncel verilerde 472,47 olan vaka sayısı oranı 568,92'ye yükseldi.
Son haftalarda vaka oranlarında ciddi artış gösteren bölgede Trabzon´da vaka oranı 359,28'den 409,90'a, Rize'de 453,31'den 516,03'e, Artvin'de 223,60'tan 230,09'a, Gümüşhane'de 239,23´ten 242,76'ya, Ordu'da 501,71´den 565,14'e, Sinop'ta 398,69'dan 440,73'e, Giresun'da ise 591,01´den 624,22'ye yükseldi. Bölgede vakalarda düşünün gözlendiği tek şehir ise Samsun oldu. Yüzde 6,82'lik düşüş yaşanan Samsun´da 100 binde 645,17 olan vaka oranı 601,14'e geriledi.DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-04-19 09:25:20

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