Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan hedefliyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Süper Lig´in 36´ncı haftasında yarın deplasmanda Galatasaray´a konuk olacak olan Trabzonspor, hem bu sezonki derbi galibiyeti özlemine hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Süper Lig´de son 4 maçını beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, yarın deplasmanda Galatasaray´a konuk olacak. Bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçın 4´ünü kaybeden ve yalnızca birini kazanabilen bordo-mavililer, hem derbi galibiyeti özlemini hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini noktalamak istiyor. Türk Telekom Stadyumu´nda saat 19.00´da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
5 DERBİNİN 4´ÜNÜ KAYBETTİ
Trabzonspor ezeli rakipleri olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile bu sezon oynadığı 5 maçın 4´ünden mağlubiyetle ayrılırken, sadece 1´ini kazanabildi. Ligin ilk yarısında Beşiktaş´a 3-1 mağlup olan ve ikinci yarıda rakibini 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan 3-1 ve 1-0´lık skorlarla mağlup ayrılırken, Galatasaray ile oynanan ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı da 2-0 mağlup tamamlamıştı.
11´DE 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor´da Galatasaray maçı öncesi Yunus´un sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Hugo´nun yanı sıra tedavileri tamamlanan Ekuban ile Afobe´nin de takıma dönmesi bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın, ligde son olarak Atakaş Hatayspor ile oynanan maçın 11´inden farklı olarak Galatasaray karşısında savunmada Hosseini´nin yerine cezasını tamamlayıp takıma dönen Hugo´ya, orta sahada Baker´in yerine Berat´a ve hücum hattında da cezalı Yusuf´un yerine sakatlığının ardından takıma dönmeye hazırlanan Ekuban´a forma vermesi bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin muhtemel 11´i şöyle: "UğurcanSerkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny"
SAKAT: Yunus
CEZALI: Yusuf
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-20 09:45:47
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