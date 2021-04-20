Ortahisar’dan hem lokantacı esnafına hem ihtiyaç sahiplerine Ramazan desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortahisar’dan hem lokantacı esnafına hem ihtiyaç sahiplerine Ramazan desteği

İHA

Ortahisar’dan hem lokantacı esnafına hem ihtiyaç sahiplerine Ramazan desteği

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Vefa Grubu ekipleriyle Ramazan ayı boyunca hiçbir geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımını aralıksız sürdürüyor.
Ortahisar Belediyesi, ayrıca durumları tespit edilen ihtiyaç sahiplerinden her gün farklı bir aile ve kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.
Ramazan ayı boyunca hiçbir geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere bir defaya mahsus olmak üzere toplamda 10 bin adet gıda paketi ile her gün sıcak yemek dağıtacaklarını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu şekilde hem pandemi nedeniyle işleri azalan lokantacı esnafına destek olduklarını, hem de ihtiyaç sahibi ailelerin de yanında olduklarını söyledi.

“Her gün farklı ailelerin kapısı çalınıyor”
Her gün farklı ailelerin kapısı çalındığını belirten Başkan Genç, “Ortahisar Belediyemiz bu yıl da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Bu sene pandemi nedeniyle gıda desteğini artırdık. Salgın ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde daha önceden tespit etmiş olduğumuz hiç bir geliri olmayan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerine Ramazan ayı boyunca iftarlarını açmak üzere sıcak yemek ulaştırıyoruz. Allah izin verirse Ramazan boyunca her gün 40 aileye sıcak yemek ikramımızı sunacağız. Belediyemiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Diğer yandan pandemiden etkilenen lokantacı esnafımıza destek olmak için her akşam farklı üç lokantamızdan 203 kişilik sıcak yemek alıp vatandaşımızın sofralarına ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca açık olan 26 ayrı lokantamızdan bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Her gün farklı bir ailenin kapısını çalıyoruz. Vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini temin etmek için gayret ediyoruz.” dedi.

“Vatandaşımızın mutluluğu ve sevinci bize yeter”
Yardımların vatandaşların evlerine bizzat Ortahisar Vefa Grubu ekipleri tarafından ulaştırıldığını kaydeden Genç: “Hayrat Vakfı’yla birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Ortahisar İyilik Kapısı’ merkezimizden çok sayıda vatandaşımız giyim, kuşam ve gıda konusunda destek almaya başladı. Hayrat Vakfı’na bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği olarak vatandaşlarımızın her türlü talebini karşılamak için gücümüz yettiğince gayret ediyoruz. Gıda paketi için belediyemize başvuran vatandaşlarımızın da taleplerini karşılıyoruz. Gıda paketlerini ve sıcak yemeklerimizi ekiplerimiz bizzat vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Bu anlamda da herhangi bir mağduriyet yaşamıyorlar ve kimsenin de haberi olmuyor. Yaklaşık olarak Ramazan ayında 10 bin aileye gıda paketi dağıtacağız. Gıda paketlerini ve sıcak yemeklerini alan vatandaşlarımızın o tebessümü, yüzünde beliren mutluluğu ve sevinci bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Kendilerine sahip çıkan, onları kaderine terk etmeyen, yanında olduklarını hissettiren ve onları düşünen bir belediyenin olduğunu görmekten son derece mutlu oluyorlar. Bize de bu mutluluk fazlasıyla yetiyor. Mübarek Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak yoksul ailelerimize yardımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava
YEREL HABERLER Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 ...
Akçaabat Küçük Sanayi Sitesi imar planına işlendi
YEREL HABERLER Akçaabat Küçük Sanayi Sitesi imar planına işlendi
İl Sağlık Müdürü Usta: “Hastanelerde doluluk oranı konusunda sınırlara doğru gidiyoruz” Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “65 ve 85 yaş gruplarında hedeflediğimiz aşı oranlarına ulaştık ancak 60-65 yaş arasında çok ciddi bir hayal kırıklığımız var”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Usta: “Hastanelerde doluluk oranı ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için sarı basın kartının sahtesini hazırlamışlar Sahte sarı basın kartlarını temin etmek için bin 500 ile 2 bin TL para ödemişler
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için sarı basın ...
Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan hedefliyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan ...
Karadeniz'de vaka artışları sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de vaka artışları sürüyor
Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum
Prof. Dr. Onur Burak Dursun: “Otizmin erken fark edilmesinde Türkiye olarak kendi modelimizi geliştirdik” Sağlık Bakanlığı Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanı Prof. Dr. Onur Burak Dursun: “Otizm erken fark edilmesi tüm dünyada tartışmalı, geniş kitlelere uygulanması zor olan bir hizmet ama aile hekimlerimizin kararlı tavrıyla 1.8 milyon çocuğun erken otizm bulgularına bakılmış oldu” “1.8 milyon çocuğun 10 bin kadarı çeşitli tanılar alarak erken dönemde yardım almaya başladı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Onur Burak Dursun: “Otizmin erken fark ...
Trabzonspor, Galatasaray karşısında rekor peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray karşısında rekor peşinde
Trabzonspor, ellili puandan kurtulmak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, ellili puandan kurtulmak istiyor
Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor
Trabzonspor beraberliklere abone oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor beraberliklere abone oldu
Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: Laz Böreği
YEREL HABERLER Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: ...
Trabzon’da son 7 yıldaki balık miktarı 40 milyon kilograma yaklaştı Trabzon Toptancı Balık Hali’ne son 7 yılda 38 milyon kilogramın üzerinde balık gelirken, bunun 26 milyon kilogramdan fazlasını hamsi oluşturdu. Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer “Bu miktar inanılmaz çok az”
YEREL HABERLER Trabzon’da son 7 yıldaki balık miktarı 40 milyon ...