Şampiyon sporculardan Başkan Zorluoğlu’na ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon sporculardan Başkan Zorluoğlu’na ziyaret

İHA

Şampiyon sporculardan Başkan Zorluoğlu’na ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2021 yılı salon spor müsabakalarında dereceye giren Belediyespor sporcularını makamında kabul etti.
2021 yılı salon spor müsabakalarında dereceye giren Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcuları Osman Kul, Furkan Uzuner ve Doğukan Köroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu ziyaret ettiler. Ziyarette Belediyespor Kulübü Başkanı Adnan Gül, Belediyespor Atletizm Branş Sorumlusu ve Genel Kaptan Murat Öztürk ile antrenör Zekeriya Üçüncü de hazır bulundu.
Dereceye giren sporcuları tebrik eden Başkan Zorluoğlu, “Şahsen ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak spora ve sporcuya çok önem veriyoruz. Bu manada Trabzon’da Sporcu Performans Merkezi inşaatımıza başladık. Aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile yeni bir çalışma başlattık. Şehrimizin başarılı sporcularına sahip çıkarak, başka kulüplere gitmelerini engellemek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak başarılı sporcuları kulübümüzle birlikte daha fazla sahiplenmek amacındayız. Sizler başarı elde ettikçe bizler de hem yönetici hem de kent olarak mutlu oluyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızla her zaman sizlerin yanında olacağız. Bunu da sizlere hissettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Sporcuların dereceleri
Sporcular arasında yer alan Osman Kul, 1718 Nisan 2021 tarihlerinde Bursa’da yapılan Nurullah İvak Atmalar Türkiye Şampiyonası’nda 55.31’lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı.
Furkan Uzuner, 2728 Şubat 2021 Seyfi Alanya Mersin Atmalar Türkiye Şampiyonası’nda disk atmada U18 Türkiye 2.’si olarak gümüş madalya aldı. Uzuner ayrıca 810 Mart 2021 tarihlerinde İstanbul salon çoklu branşlar pentatlon (7’li branş) Türkiye 2.’liği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Doğukan Köroğlu ise 45 Ocak 2021 tarihlerinde U20 kategorisinde İstanbul Salon Olimpik Deneme yarışlarında sırıkla atlamada 1.’lik elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ortahisar’dan hem lokantacı esnafına hem ihtiyaç sahiplerine Ramazan desteği
YEREL HABERLER Ortahisar’dan hem lokantacı esnafına hem ihtiyaç ...
Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava
YEREL HABERLER Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 ...
Akçaabat Küçük Sanayi Sitesi imar planına işlendi
YEREL HABERLER Akçaabat Küçük Sanayi Sitesi imar planına işlendi
İl Sağlık Müdürü Usta: “Hastanelerde doluluk oranı konusunda sınırlara doğru gidiyoruz” Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “65 ve 85 yaş gruplarında hedeflediğimiz aşı oranlarına ulaştık ancak 60-65 yaş arasında çok ciddi bir hayal kırıklığımız var”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Usta: “Hastanelerde doluluk oranı ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için sarı basın kartının sahtesini hazırlamışlar Sahte sarı basın kartlarını temin etmek için bin 500 ile 2 bin TL para ödemişler
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için sarı basın ...
Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan hedefliyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan ...
Karadeniz'de vaka artışları sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de vaka artışları sürüyor
Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum
Prof. Dr. Onur Burak Dursun: “Otizmin erken fark edilmesinde Türkiye olarak kendi modelimizi geliştirdik” Sağlık Bakanlığı Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanı Prof. Dr. Onur Burak Dursun: “Otizm erken fark edilmesi tüm dünyada tartışmalı, geniş kitlelere uygulanması zor olan bir hizmet ama aile hekimlerimizin kararlı tavrıyla 1.8 milyon çocuğun erken otizm bulgularına bakılmış oldu” “1.8 milyon çocuğun 10 bin kadarı çeşitli tanılar alarak erken dönemde yardım almaya başladı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Onur Burak Dursun: “Otizmin erken fark ...
Trabzonspor, Galatasaray karşısında rekor peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray karşısında rekor peşinde
Trabzonspor, ellili puandan kurtulmak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, ellili puandan kurtulmak istiyor
Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor
Trabzonspor beraberliklere abone oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor beraberliklere abone oldu
Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: Laz Böreği
YEREL HABERLER Ramazan ayının vazgeçilmezi, börek görünümlü tatlı: ...
Trabzon’da son 7 yıldaki balık miktarı 40 milyon kilograma yaklaştı Trabzon Toptancı Balık Hali’ne son 7 yılda 38 milyon kilogramın üzerinde balık gelirken, bunun 26 milyon kilogramdan fazlasını hamsi oluşturdu. Denizer Balıkçılık sahibi Recep Denizer “Bu miktar inanılmaz çok az”
YEREL HABERLER Trabzon’da son 7 yıldaki balık miktarı 40 milyon ...