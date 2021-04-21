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Doğu Karadenizli turizmcilerin yaz mevsiminde turizm hareketliliği beklentisi

İHA

Doğu Karadenizli turizmcilerin yaz mevsiminde turizm hareketliliği beklentisi

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, yaz mevsiminde turizmde bölgede ciddi bir artış beklediklerini belirterek havayolu şirketlerinin bağlantılarını şimdiden yaptığını söyledi.
Doğu Karadeniz Bölgesi ve Türkiye’nin en önemli doğa ve inanç turizm merkezlerinden biri olan Trabzon, bu yaz turizmde ciddi bir artış bekliyor. 20182019 yıllarındaki ziyaretçi sayısı yakalanması şimdilik hayal olsa da pandeminin yaşandığı 2020 yılında daha fazla turistin bölgeyi bu yaz ziyaret etmesi bekleniyor.
TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, yeni sezona fazlasıyla hazır olduklarını ve turistleri ağırlamaya aç olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl pandeminin ilk haftalarında tespitimiz kitle turizmi tamamen azalacak ve pandeminin etkileri tamamen geçene kadar insanlarda tedirginlik olacak. Pandemi etkilerinin yanı sıra vaka sayıları çok az olsa bile ülke genelinde yine insanlar birlikte hareket etmeyi imtina edecekler ve daha çok küçük gruplarla, aile, arkadaş gruplarıyla beraber butik gruplar doğal alanlara özellikle Doğu Karadeniz gibi yeşil alanları tercih edecekleri yönünde beklentilerimiz vardı. Yaptığımız değerlendirmelerde sahildeki konaklama alanlarında yüzde 20 civarında kalabilmişken, iç kesimlerde ise yüzde 4050’ye varan konuklamalar gerçekleşti. İnsanların baş başa ve az sayıda ziyaretçinin olduğu doğal güzelliklere gidip, sağlıklı ortamlarda ailesiyle ve küçük gruplarla tatilini geçirmesi şeklindeydi. Bu seneki beklentimiz de bu şekilde "ifadelerini kullandı.

"Mayıs ayından itibaren havayolu şirketleri ciddi bağlantılar yapmış durumda "
Havayolu şirketlerinin şimdiden bağlantılarını yaptığını belirten Kantarcı, "Bunun yanında ciddi anlamda aşılama çalışması oldu. Bu konuda iyi bir yerdeyiz ve aşılama çalışmalarının hızlı devam etmesiyle birlikte bu yaz dış turizm hareketliliğinde de artış olacaktır. Şuan için sivil havacılık üzerinden uçuş planlarına baktığımızda Mayıs ayı itibarıyla dış hat uçuşlarında planlamalar mevcut, bağlantılarını resmi hazırlıklarını yapmış olan Türk Hava Yolları, Özel Hava Yolları şirketlerinin yanı sıra yabancı havayolu şirketleri de var. Bu iyi bir şey. Havayolu şirketleri bunu görebildiler ki öncesinde bu bağlantıları ve hazırlıklarını yaptılar. Bölgemizde hem iç hem dış turizm anlamında ciddi bir artış bekliyoruz" dedi.

Kantarcı, 2020 yılı rakamlarının üzerine çıkacaklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
"2018 veya 2019 rakamlarına ulaşma şansımız bu süreçte gözükmüyor ama pandeminin başlangıcı olan 2020’deki rakamların üzerine ciddi anlamda koyacağımızı düşünüyorum. Tabi umudumuz bu rakamların çok çok daha yukarlara çıkması. 2019 yılında Trabzon’a 600 bine yakın bir turist gelmişti. Bu yıl 250300 bin rakamlarına ulaşabilirsek büyük bir başarı olacak. Ekonomik anlamda da biraz rahatlama olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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