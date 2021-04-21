Artvin’de 10 yıl önce çıkan olaylarda hayatını kaybeden Lokumcu davasında ilk duruşma tamamlandı

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Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen miting öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu ile ilgili dava 10 yıl sonra Trabzon’da görülmeye başlandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde 2011 yılında miting öncesi çıkan olaylarda sıkılan biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Lokumcu’nun (55) ölümüyle ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra dava açıldı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 polisin yargılandığı davanın duruşması, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için Trabzon'a alındı.

Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Metin Lokumcu’nun eşi ve yakınları ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 13 şüpheli ise duruşma salonunda yer almadı.

Hakim müşteki avukatlarının ve baro başkanlarının görevsizlik ve duruşmaya katılma taleplerini ve şüphelilerin bir sonraki celsede duruşma salonunda dinlenme talebini reddederek duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.

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