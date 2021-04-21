Koronavirüslü anne- kız taziyeye katıldı, 25 kişi takibe alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüslü anne- kız taziyeye katıldı, 25 kişi takibe alındı

DHA

Koronavirüslü anne- kız taziyeye katıldı, 25 kişi takibe alındı


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde koronavirüse yakalanan anne ve kızı cenaze evinde taziyeye katıldı, temaslıları gizledi. Anne ve kızını taşıyan taksi şoförüne ulaşan filyasyon ekipleri, taziyeye katılan 25 kişiyi takip altına aldı.
Vakfıkebir'de rahatsızlanan İ.A.´nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Mutasyonlu virüse yakalandığı belirlenen İ.A., ekiplere eşi F.A. dışında kimseyle temaslı olmadığını söyledi. 5 gün sonra İ.A.´nın farklı köyde yaşayan annesi A.A. ile kız kardeşi N.A. da rahatsızlandı. Taksi ile hastaneye giden anne ve kızın yapılan koronavirüs testleri de pozitif çıktı. Tedaviye alınan ikili, taksiciden başka kimseyle temaslı olmadıklarını öne sürdü. Filyasyon ekiplerinin ulaştığı taksi şoförü, anne ve kızın aralarında cenazeye katıldıkları yönünde konuşma yaptıklarını söyledi. Cenazeye katıldıkları belirlenen anne ve kızın temas ettiği 25 kişi test yapılarak takip altına alındı.
TEMASLILAR GİZLENDİĞİ SÜRECE SAVAŞI KAZANAMAYIZ'
Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, koronavirüs hastalarının temaslı kişileri gizlemesinin toplum sağlığı açısından büyük risk olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Temaslıların gizlenmesi halinde sonuçlarının neler olacağını bu vakada görmüş oluyoruz. Bir vatandaşımız pozitif çıkıyor ama ailesiyle temaslı olduğunu gizliyor. Birkaç gün sonra eşi pozitif çıkınca yine temaslı olduğu kişileri gizliyor. Bu vatandaşlarımızın birkaç gün sonra annesi ve kız kardeşi de rahatsızlanarak hastaneye taksiyle gidiyor ve taksiciden başka kimseyle temaslı olmadıklarını söylüyor. Ekiplerimiz taksicinin beyanlarından yola çıkarak koronavirüs pozitif çıkan anne ve kardeşin cenazeye başsağlığına gittiklerini belirliyor. Temaslılar gizlendiği için bulaş halkası da böyle genişliyor. Cenazeye katılan herkes filyasyona dahil ediliyor fakat üzerinden 5 gün geçtiği için virüs yayılabileceği her alana yayılıyor. Filyasyon ekiplerimiz büyük özveriyle adeta hafiyelik yaparak iz sürüyor ancak gelin görün ki virüse yakalananlar temaslı oldukları kişileri gizlediği sürece bu savaşı kazanamayız. Temaslı olan kişilerin özellikle söylenmesini tüm vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz." DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Selay SAYKAL
2021-04-21 16:56:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’de 10 yıl önce çıkan olaylarda hayatını kaybeden Lokumcu davasında ilk duruşma tamamlandı
YEREL HABERLER Artvin’de 10 yıl önce çıkan olaylarda hayatını ...
Artvin'in Hopa ilçesinde 2011 yılında düzenlenen miting öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden Lokumcu’nun davası başladı
YEREL HABERLER Artvin'in Hopa ilçesinde 2011 yılında düzenlenen ...
Doğu Karadenizli turizmcilerin yaz mevsiminde turizm hareketliliği beklentisi
YEREL HABERLER Doğu Karadenizli turizmcilerin yaz mevsiminde turizm ...
Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
YEREL HABERLER Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 ...
'Dogo Argentino' ırkı köpeklerine yargı kararıyla kavuştu
YEREL HABERLER 'Dogo Argentino' ırkı köpeklerine yargı kararıyla ...
Kadıralak Yaylası, ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Kadıralak Yaylası, ziyaretçilerini ağırlıyor
Trabzonspor, İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, İstanbul'a gitti
Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul’a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul’a gitti
Şampiyon sporculardan Başkan Zorluoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon sporculardan Başkan Zorluoğlu’na ziyaret
Ortahisar’dan hem lokantacı esnafına hem ihtiyaç sahiplerine Ramazan desteği
YEREL HABERLER Ortahisar’dan hem lokantacı esnafına hem ihtiyaç ...
Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polise dava
YEREL HABERLER Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 ...
Akçaabat Küçük Sanayi Sitesi imar planına işlendi
YEREL HABERLER Akçaabat Küçük Sanayi Sitesi imar planına işlendi
İl Sağlık Müdürü Usta: “Hastanelerde doluluk oranı konusunda sınırlara doğru gidiyoruz” Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “65 ve 85 yaş gruplarında hedeflediğimiz aşı oranlarına ulaştık ancak 60-65 yaş arasında çok ciddi bir hayal kırıklığımız var”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Usta: “Hastanelerde doluluk oranı ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için sarı basın kartının sahtesini hazırlamışlar Sahte sarı basın kartlarını temin etmek için bin 500 ile 2 bin TL para ödemişler
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için sarı basın ...
Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan hedefliyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan ...
Karadeniz'de vaka artışları sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de vaka artışları sürüyor
Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum
Prof. Dr. Onur Burak Dursun: “Otizmin erken fark edilmesinde Türkiye olarak kendi modelimizi geliştirdik” Sağlık Bakanlığı Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanı Prof. Dr. Onur Burak Dursun: “Otizm erken fark edilmesi tüm dünyada tartışmalı, geniş kitlelere uygulanması zor olan bir hizmet ama aile hekimlerimizin kararlı tavrıyla 1.8 milyon çocuğun erken otizm bulgularına bakılmış oldu” “1.8 milyon çocuğun 10 bin kadarı çeşitli tanılar alarak erken dönemde yardım almaya başladı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Onur Burak Dursun: “Otizmin erken fark ...
Trabzonspor, Galatasaray karşısında rekor peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray karşısında rekor peşinde
Trabzonspor, ellili puandan kurtulmak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, ellili puandan kurtulmak istiyor
Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor