Trabzonspor'da dış sahada yenilmezlik rekoru

Süper Lig'in son 5 haftasında aldığı beraberliklerle zirvede önemli puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, dış sahada ise yenilmezlik serisini 15 maça çıkartarak rekor kırdı.

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile 11 berabere kalan Trabzonspor, dış sahada 15 maçtır yenilmiyor. Bu sezon dış sahada en uzun süreli yenilmezlik serisi elde eden bordomavililer tarihinde en uzun süreli dış sahada yenilmezlik serisi elde ederek rekor kırdı.

Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında Eddie Newton döneminde yaşayan bordomavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 33 puan topladı. Attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü. Bordomavililer iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puan elde etti. Attığı 24 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü.

Trabzonspor'un bu sezon dış sahada oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:



Alanyaspor: 1 Trabzonspor: 1

Ankaragücü: 0 Trabzonspor: 1

Kayserispor: 0 Trabzonspor: 0

Hatayspor: 0 Trabzonspor: 1

Karagümrük: 1 Trabzonspor: 2

Antalyaspor: 1 Trabzonspor: 1

Gençlerbirliği: 1 Trabzonspor: 2

Beşiktaş: 1 Trabzonspor: 2

Yeni Malatya: 0 Trabzonspor: 2

Başakşehir: 0 Trabzonspor: 0

Kasımpaşa: 1 Trabzonspor: 2

BB Erzurum: 0 Trabzonspor: 0

Sivasspor: 0 Trabzonspor: 0

Çaykur Rizespor: 0 Trabzonspor: 0

Galatasaray: 1 Trabzonspor: 1

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