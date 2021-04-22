Hekimoğlu Trabzon - İnegölspor: 2-2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)STAT: Yavuz Selim

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Güner Mumcu Taştan, Tolga Atasoy

HEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz Miraç (Dk.46 Yasin), Onur, Ali, Samet, Caner, Mehmet, Eray, Özkan (Dk.68 Serkan), Salih (Dk.46 Bahadır), Batuhan

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek Gökhan Kurumuş, Bilal, Ogün, Samet, Fatih (Dk.46 Selimcan), Metin (Dk.63 Erdem), Mehmet (Dk.78 Cafer), Abdulkadir (Dk.63 Emir), Ali (Dk.78 Ahmet), Yunus Emre

GOLLER: Dk.9 (P) ve 22 Batuhan (Hekimoğlu Trabzon) Dk.26 Mehmet(P), Dk.40 Gökhan Kurumuş (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Yasin (Hekimoğlu Trabzon) Gökhan Siverek (İnegölspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 35'inci hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği İnegölspor ile 2-2 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-04-22 17:11:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.