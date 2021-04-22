Hekimoğlu Trabzon - İnegölspor: 2-2

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)STAT: Yavuz Selim
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Güner Mumcu Taştan, Tolga Atasoy
HEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz Miraç (Dk.46 Yasin), Onur, Ali, Samet, Caner, Mehmet, Eray, Özkan (Dk.68 Serkan), Salih (Dk.46 Bahadır), Batuhan
İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek Gökhan Kurumuş, Bilal, Ogün, Samet, Fatih (Dk.46 Selimcan), Metin (Dk.63 Erdem), Mehmet (Dk.78 Cafer), Abdulkadir (Dk.63 Emir), Ali (Dk.78 Ahmet), Yunus Emre
GOLLER: Dk.9 (P) ve 22 Batuhan (Hekimoğlu Trabzon) Dk.26 Mehmet(P), Dk.40 Gökhan Kurumuş (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Yasin (Hekimoğlu Trabzon) Gökhan Siverek (İnegölspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 35'inci hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği İnegölspor ile 2-2 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-22 17:11:44
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