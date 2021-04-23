Trabzon'da 23 Nisan coşkusu

Trabzon'da ait üstü açık otobüsle Trabzon’un sokaklarını gezen Büyükşehir Belediyesi bando takımı ve animasyon ekibi, tüm çocukların bayramını kutladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara sürpriz yaptı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Korona virüs salgını dolayısıyla kutlama yapılamaması üzerine, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu öncülüğünde Ortahisar ilçesinin neredeyse tüm mahallelerinde birbiri ardına konserler verdi. Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüsle gezen bando takımı ve animasyon ekibi, tüm çocukların ve Trabzonluların bayramını kutladı. Camlara ve balkonlara koşan her yaştan insan, çalınan şarkılarla doyasıya eğlendi. Ayrıca sergilenen animasyon gösterileri de özellikle çocukların büyük beğenisini kazandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl da törenlerle kutlanamadığını belirten Başkan Zorluoğlu, "Pandemi dolayısıyla ne yazık ki bu yıl 23 Nisan programları gerçekleştiremedik. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak evlerindeki vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza moral olsun diye mahallelerimizde bando konserleri ve animasyon gösterileri düzenledik. 23 Nisan coşkusunu bir nebze de olsa da yaşatmak adına verdiğimiz konserlerden halkımızın çok memnun kaldığını gözlemlememiz de bizi ayrıca mutlu etti. Çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan vatandaşımız camlarında ve balkonlarında bando konserlerimize eşlik etti ve bizlere sevgilerini gönderdi. İnşallah bu zor günleri en kısa sürede aşarak egemenliğimizin ilanını ve çocuklarımızın bayramını daha coşkulu programlarla bir arada kutlamayı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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