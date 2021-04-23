Trabzon'daki filyasyon ekiplerinden ailesi karantinada olan çocuklara 23 Nisan süprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'daki filyasyon ekiplerinden ailesi karantinada olan çocuklara 23 Nisan süprizi

İHA

Trabzon'daki filyasyon ekiplerinden ailesi karantinada olan çocuklara 23 Nisan süprizi

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan filyasyon ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde ailesi karantinada olan çocukların evine giderek onlara çeşitli hediyeler vererek sürpriz yaptı.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Uğurlu Mahallesinde evlenden çıkamayan çocuklara sürpriz ziyaret yaparak balon ve çikolata hediye eden filyasyon ekipleri böyle anlamlı günde onları unutmadıklarını belirttiler.
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekibi koordinatörlerinden Dr. Emrah Akyüz, karantina dolayısıyla evde kalan çocuklara 23 Nisan günü sürpriz yapmayı planladıklarını belirterek ”Nöbetimizde arkadaşlarımızla görüşerek son nöbetimizin 23 Nisan’a geleceğini, evde kalan çocuklara nasıl destek verebileceğimizi konuştuk. Bu bağlamda ortak bir karar vererek aramızda para toplayarak karantinada evde kalmak zorunda kalan çocuklara 23 Nisan günü balon, çikolata hediye etmeyi düşündük” dedi.
Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğünde filyasyon ekibinde görevli Diş Hekimi Ebru Hoşver de karantinada olan çocukları ziyaret ederek kendilerine balon ve çikolata hediye ettiklerini belirterek “Bugün hem hüzünlü hem güzel bir şey. 23 Nisan’da çocuklar coşkuyla oynayıp bugünü kutlayacaktı ancak hepsi evdeler. Bugün birazcık yüzlerine tebessüm getirebilelim diye arkadaşlarımızla aramızda karar verdik balon, çikolata aldık gittiğimiz evlerdeki çocuklara dağıtıp, onların günlerine birazcık güzellik katalım, dedik. Balon ve çikolataları karantinada pozitif hasta olanların çocuklarına hediye ettik. Bazen pozitif çocuk hastalarımız da oluyor onlara da hediye ettik. Umarım sayılar düşer” diye konuştu.
Kendilerine hediye edilen balon ve çikolatalara sevindiklerini belirten İlköğretim 5. sınıf öğrencisi Ebrar Narşap, “Hepsine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma maske takmayı sosyal mesafeye uymalarını öneririm” derken Muhammet Narşap, çok mutlu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Trabzon'da 23 Nisan coşkusu
Kadıralak Yaylası'nın koruma statü değişikliği kararı iptal 
YEREL HABERLER Kadıralak Yaylası'nın koruma statü değişikliği kararı ...
Trabzonspor 5 maçlık galibiyet hasretini bitirmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor 5 maçlık galibiyet hasretini bitirmek ...
Trabzonlu öğrencilerden Mehmetçik'e moral mektubu
YEREL HABERLER Trabzonlu öğrencilerden Mehmetçik'e moral mektubu
21 bin TL’lik çiçek dağıttı, seçimi yine kaybetti Trabzon’un Sürmene ilçesinin Yeniay mahallesinde Şerafettin Civelek 2 dönem muhtar adaylığını koyarak seçmenin gönlünü kazanmak için 21 bin TL harcadı Otomobilini bile muhtar olabilmek için satan Civelek, çiçeklerle süslü bisikletiyle mahalle sakinlerine 21 bin TL değerinde çiçek dağıtmasına rağmen yine seçilemedi Şerafettin Civelek: “Kazanana kadar çiçek dağıtacağım”
YEREL HABERLER 21 bin TL’lik çiçek dağıttı, seçimi yine ...
Vali koltuğuna oturan Tuğçe'den 'koronavirüs denetimi' talimatı
YEREL HABERLER Vali koltuğuna oturan Tuğçe'den 'koronavirüs ...
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı
Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı
YEREL HABERLER Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı
Hekimoğlu Trabzon - İnegölspor: 2-2
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon - İnegölspor: 2-2
Trabzon´da kısıtlama öncesi mahalle ve yayladaki evlerine gidiyorlar
YEREL HABERLER Trabzon´da kısıtlama öncesi mahalle ve yayladaki ...
Başkan Genç, 23 Nisan öncesi çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Başkan Genç, 23 Nisan öncesi çocukları sevindirdi
23 Nisan çocukları makam koltuğunda
YEREL HABERLER 23 Nisan çocukları makam koltuğunda
Trabzonspor'da dış sahada yenilmezlik rekoru
YEREL HABERLER Trabzonspor'da dış sahada yenilmezlik rekoru
Trabzon’da ilk kez fotoğraflandı Türkiye’de nadir görülen göçmen kuş Akkuyruklu Kız kuşu Trabzon’da objektife takıldı
YEREL HABERLER Trabzon’da ilk kez fotoğraflandı Türkiye’de nadir ...
Trabzonspor´dan tarihi beraberlik serisi
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan tarihi beraberlik serisi
Trabzonspor'da skoru koruyamama endişesi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da skoru koruyamama endişesi
Trabzon’daki cinayeti kanlı eldiven aydınlattı Öldürdüğü akrabasını içinde bulunduğu araçla birlikte yakan katil müebbet hapisle cezalandırıldı
YEREL HABERLER Trabzon’daki cinayeti kanlı eldiven ...
Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında (2)
YEREL HABERLER Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 ...
Koronavirüslü anne- kız taziyeye katıldı, 25 kişi takibe alındı
YEREL HABERLER Koronavirüslü anne- kız taziyeye katıldı, 25 kişi ...
Artvin’de 10 yıl önce çıkan olaylarda hayatını kaybeden Lokumcu davasında ilk duruşma tamamlandı
YEREL HABERLER Artvin’de 10 yıl önce çıkan olaylarda hayatını ...
Artvin'in Hopa ilçesinde 2011 yılında düzenlenen miting öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden Lokumcu’nun davası başladı
YEREL HABERLER Artvin'in Hopa ilçesinde 2011 yılında düzenlenen ...
Doğu Karadenizli turizmcilerin yaz mevsiminde turizm hareketliliği beklentisi
YEREL HABERLER Doğu Karadenizli turizmcilerin yaz mevsiminde turizm ...
Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
YEREL HABERLER Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 ...
'Dogo Argentino' ırkı köpeklerine yargı kararıyla kavuştu
YEREL HABERLER 'Dogo Argentino' ırkı köpeklerine yargı kararıyla ...