Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar



Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Galatasaray maçına göre Fatih Karagümrük karşısında ilk 11´de tek değişikliğe gitti. Avcı, kart cezalısı Bakasetas´ın yokluğunda hücum hattında Yusuf Sarı´ya görev verdi. Bakasetas'ın yanı sıra uzun süreli sakatlıktan çıkan Norveçli Anders Trondsen ile sakatlığı devam eden Yunus Mallı ile kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak kadroda yer almadı.

TRONDSEN İÇİN BEKLEME KARARI ÇIKTI

Trabzonspor´da sezon başındaki hazırlık kampı sırasında sakatlanan ve tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlayıp son yapılan taktik antrenmanda da yer alan Norveçli oyuncu Anders Trondsen için sağlık kurulu, `Bir süre daha bekleyelim´ önerisinde bulununca orta saha oyuncusu maç kadrosuna alınmadı.

PARMAK´A PARA VE KADRO DIŞI CEZASI

Bu arada Trabzonspor´da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak için de kulübün resmi sitesinden açıklama yayınlandı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak´ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-04-24 16:06:41



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