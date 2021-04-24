Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 2-0

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) -
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu
TRABZONSPOR: Uğurcan Serkan, Edgar (Dk.46 Hosseini), Hugo, Marlon, Berat, BakerYusuf (Dk.61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk.90+2 Safa), Djaniny (Dk.89 Abdülkadir Ömür)
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano Hedenstad, Fatih, Zukanovic(Dk.46 Campi) ,Jimmy(Dk.29 Ndao), Efe, Biglia (Dk.64 Bertolacci), Serhat, Aksel (Dk.71 Lens), Salibur, Mevlüt(Dk.64 Borini)
GOLLER: Dk.15 (P) ve Dk. 65 Djaniny (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Marlon (Trabzonspor) Campi, Fatih, Borini (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'in 37'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer beş maçlık beraberlik serisinin ardından bu sonuçla galibiyet hasretine son verirken, Fatih Karagümrük ise galibiyet özlemini üç maça çıkardı.
7´nci dakikada Salibur´un ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.
11´inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Baker´ın altıpasa gönderdiği topta Nwakaeme kafa vuruşunun ardından topun rakibinin eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. Yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını işaret etti.
15´inci dakikada penaltı atışını kullanan Djaniny´in vuruşunda meşin yuvarlak Viviano´nun solundan ağlarla buluştu: 1-0.
17´nci dakikada Nwakaeme´nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Viviano son anda kornere çeldi.
29´uncu dakikada Aksel´in ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şut yandan az farkla dışarıya çıktı.
36´ncı dakikada Baker´ın pasıyla savunmanın arkasına iyi hareketlenen Djaniny penaltı noktasının hemen gerisinden kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Viviano son anda ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
52´nci dakikada sol kanattan Serhat´ın ön direğe ortasına iyi hareketlenen Mevlüt´ün gelişine kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda ayağıyla çıkardı.
55´inci dakikada sağ kanatta ceza sahası son çizgisinden Ndao´nun arka direğe ortasında topla buluşan Salibur´un boş pozisyonda kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan son anda kornere çeldi.
56´ncı dakikada Ndao´nun ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.
65´inci dakikada Serhat´ın geri pasında araya girerek aldığı topla ceza sahasına giren Djaniny, kaleciyi çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
67´nci dakikada Ekuban´ın ceza sahası yayının sağından kaleye gönderdiği sert şutu Viviano yumruklayarak uzaklaştırdı.
Karşılaşma 2-0 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-24 18:15:33
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