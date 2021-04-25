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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaoğlu'nun en başaralı ismi Abdullah Avcı oldu

İHA

Ağaoğlu'nun en başaralı ismi Abdullah Avcı oldu

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu'nun görev süresi boyuncu çalıştığı teknik adamların içinde en başarılı isim görevde bulunan teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Tecrübeli teknik adam 2.04 puan ortalamasıyla ilk sırada yer aldı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun göreve geldiği Nisan 2018’de takımın başında Rıza Çalımbay bulunuyordu. Sezonu Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, sonrasında ise Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton ile çalıştı. Alınan başarısız sonuçların ardından İngiliz çalıştırıcının işine son veren bordomavililer Abdullah Avcı'yı takımın başına getirdi. Süper Lig verilerine göre ise en iyi puan ortalamasını takımın başındaki isim Avcı elde etti.
10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen, 22 Kasım'da ise 10'lık Medipol Başakşehir maçıyla takımın başında ilk resmi müsabakasına çıkan Teknik Direktör Abdullah Avcı, 165 günlük sürede bordomavili takımla önemli işlere imza attı. Süper Lig'deki 15 yıllık teknik adamlık kariyerinin en önemli başlangıcını bordomavili takımın başında yapan Avcı, Ağaoğlu dönemlerinin ise en başarılı teknik adamı oldu.

En başarılısı Abdullah Avcı
Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordomavili takımın başına geldiği dönemdi Trabzonspor 17. sırada yer alıyordu. Pandemi sürece, yaşanan sakatlıklar ve kısıtlı kadroyla birlikte söz konusu görev süresinde takımı 4. sıraya taşıyarak Avrupa Kupası hedefine yerleştirdi. 28 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 57 puan toplayarak 2.04 puan ortalaması yakaladı.

En kötüsü Eddie Nevton oldu
8 Nisan 2018'de ilk olarak göreve gelen Ahmet Ağaoğlu, bin 112 günlük görev süresinde 5 teknik isme takımın başında görev verdi. Ağaoğlu'nun göreve geldiği ilk dönemde takımın başında Rıza Çalımbay yer alıyordu. Çalımbay, bordomavili takımın başında 1.77 puan ortalaması yakalarken, sezonun tamamlanmasıyla takımın başına Ünal Karaman getirildi. Karaman ise Trabzonspor'un başında 1.85 puan ortalaması yakaladı. Hüseyin Çimşir 1.80 elde ederken en kısa süreli görev yapan Eddie Nevton ise 1.00 puan ortalaması elde etti.

Avcı ile istikrar
Ağaoğlu, 3 yıllık görev süresinde 5 teknik adamla çalıştı. Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton ile teknik direktör konusunda istikrarı yakalayamayan bordomavililer, başarılı bir performans ortaya koyan Abdullah Avcı ile geride kalan iki yıllık görev süresinde istikrarı yakalamayı hedefliyor.

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