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Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan savunma oyuncusu Edgar Ie´de ikinci derecede kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Edgar Ie´nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar Ie´nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.

Süper Lig´in 38´inci haftasında Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek olan Edgar Ie´nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-04-26 13:15:17



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