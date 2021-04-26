Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan savunma oyuncusu Edgar Ie´de ikinci derecede kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.
Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Edgar Ie´nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar Ie´nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.
Süper Lig´in 38´inci haftasında Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek olan Edgar Ie´nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-26 13:15:17
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