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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor´da Abdullah Avcı antrenmana katılamadı

DHA

Trabzonspor´da Abdullah Avcı antrenmana katılamadı


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gribal enfeksiyona yakalandığı için Göztepe maçı hazırlıklarında takımın başında yer alamazken, A takımda görevli bir idari personelin ise koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Süper Lig´in 38´inci haftasında Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı´nın gribal enfeksiyona yakalandığı ve bu nedenle bugün yapılan antrenmana katılmadığı öğrenildi. Avcı´nın serum tedavisine başlandığı öğrenildi. Öte yandan A takımda görevli bir idari personelin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Göztepe maçı için İzmir'e gidip gitmeyeceği ise yarın netlik kazanacak.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-04-26 23:13:43

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