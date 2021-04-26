Gribal enfeksiyon geçiren Abdullah Avcı'nın testti negatif çıktı

Gribal enfeksiyon geçiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, ağrılarının artması sonucu serum tedavisi uygulandı. Bugün gerçekleşen antrenmana katılmayan tecrübeli teknik adama yapılan ilk Covid19 testinin ise negatif çıktığı belirtildi.

Süper Lig'in 38. haftasında çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın gribal enfeksiyona yakalandığı ve bu nedenle bugün yapılan antrenmana katılmadığı bildirildi.

Avcı'ya serum tedavisine başlandığı öğrenilirken, ilk yapılan Covid19 testinin ise negatif çıktığı belirtildi. Öte yandan A takımda görevli bir idari personelin testi pozitif çıkarken, tedavisine ise evinde devam ettiği öğrenildi. Göztepe maçı için yarın İzmir'e gidecek olan bordomavili takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı olupolmayacağı yarın netlik kazanacak.

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