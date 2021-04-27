Trabzon´da 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 85'i buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon´da 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 85'i buldu

DHA

Trabzon´da 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 85'i buldu


Fatih TURANSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, kentte 65 yaş üstü kişilerin aşılanma oranının yüzde 85'leri bulduğunu belirterek, "Aşılamayla birlikte, 65 yaş üzerinde hastanede yatan hasta sayılarımızda ciddi düşüş var" dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan aşılamada ulaşılan sayının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "65 yaş üstü aşılama organımızın iyi olduğunu hep söylüyorduk; gerçekten de bu iyiliği, hastanelere yansımasını, paylaştığımız tabloyla da görmüş olmak bizi mutlu etti. Aşılamayla birlikte, 65 yaş üzerinde hastanede yatan hasta sayılarımıza baktığımızda oransal yaklaştığımızda ciddi bir şekilde bir düşüş var. Biz tüm platformlarda bütün ekiplerimizle birlikte her ortamda aşı ile alakalı kaygılar varsa onları gidermeye çalışıyoruz, aşının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gayret ediyoruz. Aşılamada 65 yaş üstü kişilerde yüzde 85'e yaklaştık. Aşı gerçekten olmazsa olmazımız. Aşının talep gördüğünü gördük ve daha çok tabana yayılmaya gayret ediyoruz. İmkânımız ölçüsünde aşılamayı diğer hastanelerde de yaygınlaştıracağız" diye konuştu.
VAKALARDA YÜZDE 15'LİK DÜŞÜŞ
Trabzon'da vakalarda yüzde 15'e varan düşüş olduğunu, bu düşünün sürmesi için de tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Usta, "Kentte genel aşılamada var olan popülasyonda, yani aşı açılan nüfusa baktığımız zaman; orada ise yüzde 63'lerdeyiz. Son kısıtlamalar, vatandaşın biraz daha duyarlılığın artması ve yine aşının desteği ile birlikte işte ramazanda özellikle insanların kendi iç kabuğuna çekilmesi ile birlikte düşüş olduğunu düşünüyoruz. Vakalarımızda yüzde 15'e varan bir düşüş var. Ama bunun hem daha aşağılara doğru gelmesi için hem de yukarı tırmanmaması için elimizden gelen tedbirler aynı tedbirler; onlara sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor" dedi.
KADIN VE ERKEK VAKA YAŞI ORANLARI
Kentte vaka yoğunluğunda kadın ve erkeklerin yaş ortalamasına ilişkin de bilgi veren Usta, "Nüfus bazlı baktığımızda vakalarda düşüş var ama vakalarının kimlerden olduğu asıl önemli olan. Bizim kadınlarda özellikle 30 ila 55 yaş arasında ciddi bir yoğunlaşma var. Vaka o yaş grubundan daha çok oluyor. Erkeklerde de 40 ile 60 yaş arasında çok ciddi vaka artışlarımız oluyor" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR
2021-04-27 09:19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gribal enfeksiyon geçiren Abdullah Avcı'nın testti negatif çıktı
YEREL HABERLER Gribal enfeksiyon geçiren Abdullah Avcı'nın testti ...
Trabzonspor´da Abdullah Avcı antrenmana katılamadı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Abdullah Avcı antrenmana katılamadı
Maganda mermisi, yatak odası duvarına isabet etti
YEREL HABERLER Maganda mermisi, yatak odası duvarına isabet etti
Trabzonspor´da Edgar Ie 2 hafta yok
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Edgar Ie 2 hafta yok
Trabzonspor'dan Edgar le’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Edgar le’nin sağlık durumuna ilişkin ...
Furkan Bayraktar: “Yazarlıkta tamamen duygular ve düşünceler konu alınıyor”
YEREL HABERLER Furkan Bayraktar: “Yazarlıkta tamamen duygular ve ...
Baba- kız, 3 saat arayla koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Baba- kız, 3 saat arayla koronavirüsten öldü
Trabzonspor'un bileği deplasmanda bükülmüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'un bileği deplasmanda bükülmüyor
Uğurcan Çakır kalesini kapattı
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır kalesini kapattı
Restorasyon çalışmaları sırasında bulunmuştu, turizme açılacak Sümela Manastırı’nın gizli şapeli ahşap yol projesi ile ziyaret edilebilecek
YEREL HABERLER Restorasyon çalışmaları sırasında bulunmuştu, turizme ...
Ağaoğlu'nun en başaralı ismi Abdullah Avcı oldu
YEREL HABERLER Ağaoğlu'nun en başaralı ismi Abdullah Avcı oldu
Prof. Dr. Aydın: Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilir  
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aydın: Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak ...
Trabzon’daki Ayasofya Camii laleler ile bir başka güzel
YEREL HABERLER Trabzon’daki Ayasofya Camii laleler ile bir başka ...
Bu cami ahşap süslemeleri ile dikkat çekiyor Ahşap sanatının zengin örneklerini ile süslü Güneyce Merkez Camii görenleri kendine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Bu cami ahşap süslemeleri ile dikkat çekiyor Ahşap ...