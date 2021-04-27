Trabzonspor, İzmir'de yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe mücadelesinde yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Dış sahada oynadığı son 4 maçtan beraberlikle ayrılan bordomavililer, İzmir'de galibiyeti hedefliyor.

Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, yarın Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu’nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak.

Lig'de 63 puan ile 4. sırada yer alan bordomavililer, yerini sağlamlaştırmak ve üst basamaklara doğru tırmanma şansını sürdürmek için rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek. Trabzonspor'da kart cezalısı olduğu için Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Bakasetas'ın ise Göztepe karşısında görev alması bekleniyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Yunus Mallı'nın kadroya alınıpalınmayacağı yapılacak son antrenman sonrasında netlik kazanacak.

Bu sezon dış sahada en uzun süreli yenilmezlik serisini elde eden bordomavililer, İzmir'de oynayacağı maçta da seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında Eddie Newton döneminde alan Karadeniz temsilcisi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise deplasmanda mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi.



AvcıKaraman 6. kez

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 6. kez karşı karşıya gelecek. Bordomavili takımın yıllarca formasını giyen ve teknik direktörlük göreve yapan Ünal Karaman, 20192020 sezonunun devre arasında Karadeniz temsilcisinden ayrılmıştı. Söz konusu ayrılığın ardından Karaman ilk kez bordomavili takıma rakip olacak.

Karaman, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu 5 Süper Lig maçının 3'ünü kaybederken, 2 maçtan da galip ayrıldı.

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