Beyin ölümü gerçekleşince yakınları organlarını bağışladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzon’da geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen kadının yakınları hastalarının organlarını bağışladı.

Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde balık restoranı sahibi Yüksel Günaydın’ın eşi Fatma Günaydın (60) geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon’daki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilen Günaydın’ın yapılan tahlil ve tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yapılan beyin ameliyatın ardından oluşan komplikasyon sonrası yapılan müdahalelere rağmen Fatma Günaydın’ın beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen Fatma Günaydın’ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Fatma Günaydın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.