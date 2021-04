Trabzon’da artık her yağmurda bu manzara yaşanmayacak

Trabzon'da yoğun yağışların görüldüğü dönemlerde su baskını yaşanan bölgelere yeni yağmursuyu hatları yapılarak sorunlara son veriliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar sonrası oluşan su baskınlarını önlemek için yeni yağmursuyu hatları inşa ediyor. Pek çok kavşakta meydana gelen su birikintileri trafikte büyük sorunların yaşanmasına sebep olup, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebiliyordu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun bu durumun ortadan kalkması yönündeki talimatları üzerine 2 yıllık dönem içerisinde ciddi anlamda yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma ile büyük sorunların yaşandığı Havaalimanı, Pelitli, Kalkınma ve Çömlekçi kavşaklarında yeni hatlarla sorunu çözen büyükşehir belediyesi bu yıl içerisinde Beşirli, Karşıyaka, Yeşiltepe ve Aydınlıkevler 609 Nolu Sokak’ta da yağmursuyu çalışmalarını tamamladı. Son olarak, sorunlu kavşaklardan biri olan Aydınlıkevler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda da yeni yağmursuyu hattı çalışmaları sürüyor.

Göreve geldiklerinde, pek çok bölgenin yağışlarda su taşkın ve baskını yaşadığını bizzat gördüğünün altını çizen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi. Bu sorunların çözümü noktasında son 2 yılda 16 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı imal ettiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Daha önce sorun yaşanan pek çok noktada su baskını sorununa son verdik. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde, hemen her yağmurda göle dönen şehrin ana arterlerinde aynı manzaralar yaşanmayacak” diyen Zorluoğlu, “Şu anda Aydınlıkevler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda ekiplerimiz çalışıyor. Burası da sorunlu bölgelerden biriydi. Her yağmurda eğimin de etkisiyle üst bölgelerden gelen yağmursuları kavşak noktasında büyük sıkıntıya neden oluyordu. 1350 metrelik yeni yağmursuyu hattı ile bölgedeki yağmursularını kontrol altına alıyor, su baskını riskini sona erdiriyoruz” diye konuştu.

